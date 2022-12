“A llevarse la música a otro lado”: Nakasone le da espaldarazo a Álvaro Ballero tras su despido de Canal 13

Luego de una década liderando la gerencia creativa de TreceLab, Álvaro Ballero fue despedido a mediados de esta semana de Canal 13 y con ello, dejó atrás la señal televisiva que lo llevó desde el anonimato a ser la figura más reconocida del mundo de los programas de telerrealidad en Chile.

Gran parte de esa trayectoria, que decantó posteriormente en un cargo gerencial en el canal controlado por el grupo familiar de los Luksic, tuvo un nombre y apellido vinculado a Ballero: Sergio Nakasone, el productor que convirtió al género de los reality en un fenónemo de popularidad en el país y que tras conocer de la desvinculación de uno de sus regalones, no dudó en dedicarle un sentido mensaje de apoyo en sus redes sociales.

El consejo de Nakasone a Álvaro Ballero

Lo hizo este jueves en una publicación de su cuenta de Instagram, junto a una serie de fotografías juntos (también con Sergio Lagos, el animador de “Protagonistas de la fama”, programa que lanzó la carrera de Ballero), a pocas horas de digerir la salida de Álvaro de Canal 13.

“Querido Álvaro. La primera palabra que se me viene decirte es gracias, como síntesis de la admiración, respeto, cariño y gratitud que me generás”, inició el actual director regional de contenido de entretenimiento de la cadena televisiva Turner.

“Como te puse en tu post, hiciste mejor todo lo que te rodeaba desde ese casting, allá por fines de 2002 hasta ayer (miércoles 30 de noviembre), en Canal 13. Siempre es difícil dejar una casa, pero no tengo dudas que es mucho más lo que te llevas que lo que dejás (...) y eso que dejás mucho: una escuela, un sello, una marca, una disciplina”, rememoró Nakasone, quien destacó el crecimiento profesional y aporte que la última década realizó Ballero en el área creativa de la señal privada.

Álvaro Ballero, Sergio Nakasone y Sergio Lagos. Fuente: Instagram @zonenaka.

“Primero me tocó verte crecer, pero después me tocó tenerte de competencia; primero ganamos juntos, después perdí frente a vos; sin dudas, TRECE LAB es insuperable, lo que hiciste como líder será algo que pasarán los años y no te cansarás de rememorar”, afirmó.

“No tengo dudas que lo mejor está por venir. Hoy quizás no lo veas, pero pronto vas a agradecer esto que te está pasando. Mucha ‘merde’ en lo que viene ‘amico’ como te dice Ariel. Hoy como siempre y más que nunca a tu lado. Y como cantamos hace cinco años y seguiremos cantando: Es y será para los que lo miran por TV. Vos estuviste adentro, hiciste historia y nadie te quitará lo bailado. Simplemente hay que llevarse la música a otro lado”, finalizó.