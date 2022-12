Coté López recuperó sus milloncitos: el banco encontró una solución tras robo de 13 millones

Coté López fue víctima de una compleja situación durante esta semana tras perder 13 millones de pesos de cuenta debido a una estafa, en donde le clonaron su tarjeta de crédito mientras se encontraba de viaje en República Dominicana.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo contó que cuando se dio cuenta de que algo raro estaba pasando con su tarjeta, fue directamente y le comentaron que tenía una deuda cercana a los 8 millones de pesos.

“Una hora al teléfono viendo las transacciones que me hicieron falsas. Resulta que yo pagaba la tarjeta porque la veía usada y los hueo... (estafadores) gastaban más”, explicó.

“Me di cuenta porque no pude comprar en el viaje, ahí me dijeron que estaba copada, pero yo lo había pagado todo y no la usé. Me dicen que el banco se hace cargo de 35 UF, un millón de pesos aproximadamente. ¿Y los otros 13 millones qué? Esperaré los 5 días que me dio el banco para responderme, pero si no se hacen cargo, les juro que haré la funa más grande de la historia”, comentó.

Sin embargo, y tras haber reclamado por la red social, la modelo logró encontrar una solución a este grave problema: el banco le devolverá todo lo robado.

“Hoy tuve buenas noticias, me devolverán todo. Gracias a Dios, del banco”, escribió contenta.