“Usted se equivocó...”: Paty Maldonado se fue con todo contra Katty Kowaleczko por dichos a Karol Lucero

Karol Lucero estuvo de invitado en el último capítulo de Juego Textual, de Canal 13. Programa donde le preguntaron sobre las funas en su contra que comenzaron a ocurrir en octubre de 2019, con el llamado estallido social.

En esa instancia, la panelista Katty Kowaleczko, hizo un comentario que llamó la atención: “¿Sabes que siento yo, Karol, bien honestamente? Creo que te convertiste en un símbolo para el 18 de octubre. No es algo personal o en contra tuyo, sino que pasaste a simbolizar todas las carencias y todas las cosas desiguales que hay en este país”, comentóla actriz mientras trataban de explicar la razón de las funas contra el exchico Yingo.

Estas declaraciones no pasaron desapercibidas para Patricia Maldonado, quien se refirió al respecto en el último capítulo de su programa de YouTube Las s Indomables.

“Me pareció una agresión, a título de nada. No puedo entender que invites a una persona a tu programa para atacarlo”, comenzó diciendo Maldonado, tal como consignó el sitio MiraloqueHizo.

Además, aseguró “una panelista no es más panelista ni es más inteligente cuando agrede en cámara a alguien, muy por el contrario”. Y además defendió a Karol Lucero, destacando toda su trayectoria y cómo es que ha conseguido tanto tras años de trabajo.

“Yo tengo una gran admiración por Karol, creo que es un muchacho que lo que tiene se lo ha ganado enormemente. Con todo respeto, señora, ¿usted qué cresta fuma o ha tomado ayahuasca?, ¿qué chucha está haciendo? Porque para hacer esa pregunta hue...”, reclamó Paty Maldonado.

Luego cuestionó directamente a Katty Kowaleczko: “¿Usted vive en La Pintana, Cerro Navia, Pudahuel, San Bernardo, Puente Alto? Porque si usted reside en Las Condes o Vitacura ya tiene privilegios, aunque usted no lo crea” .

Y agregó que “ha tenido muchos privilegios en la televisión, es una actriz que está permanente ahí... hay mucha gente que tiene harto talento y no ha tenido la preeminencia que ha tenido usted”.

“Usted se equivocó. Para el 18 de octubre, Karol Dance marcó la envidia de un pueblo, la rabia de no tener lo que tiene él y que se ganó trabajando y no robando (…) Representó la envidia, el fracaso, a los perdedores, no la desigualdad”, aseguró Patricia Maldonado, que terminó con un: “No se lo mando a decir con nadie”.

[ LEE TAMBIÉN: Paty Maldonado cuestionó ciudadanía mexicana de Mon Laferte: “Si está argumentando que lo hizo porque es perseguida, estaría mintiendo” ]