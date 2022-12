“No debería normalizar su rol paterno”: Sergio Rojas no perdonó los dichos homofóbicos de Mauricio Israel

Sergio Rojas se tomó unos minutos en su programa online “Qué te lo digo” para lanzar ácidas críticas a Mauricio Israel, tras polémicos dichos sobre la identidad sexual.

Cabe recordar que hace solamente unos días que el panelista de “Sígueme y te sigo” comentó que “esto es una moda, está de moda el gay, la lesbiana...” y que no se debería normalizar.

Estas palabras molestaron al exMe Late y decidió descargarse con todo: “Él está como panelista del programa de Kaminski, y me contaban que los directores que estaban contentos que tuviera estas salidas de madre, como por ejemplo hablado en contra de su ex, o la discusión con Savka, porque eso genera ruido, como que estaba generando prensa”, inició.

Por su parte, Luis Sandoval explicó que “en un momento no se hablaba nada del programa e Israel genera harta bulla, pero por términos polémicos. Lo último que dijo era que no se debía normalizar el matrimonio igualitario por ejemplo”.

Ahí fue cuando Rojas se tomó la palabra para disparar sin filtro: “¿Sabes que no se debería normalizar? Es que exista una tracalada de padres sinvergüenzas al no darle lo que corresponde a los hijos, y en ese caso me parece que Israel, al que le tengo cariño, hablando de que no se debiese normalizar la homosexualidad, lo que creo que es que no debería normalizar su rol paterno, la sinvergüenzura que tuvo con mucha gente”.

“La sexualidad que cada uno la viva como quiera”, sentenció Sergio Rojas y felicitó a Nathaly Chilet por encarar al periodista deportivo.