Venezolana le contesta con todo a compatriota que trató a Chile de “tristeza de país”: “¿Por qué no te vas?”

Molestia causó en muchos chilenos el Tiktok que subió un ciudadano venezolano, que vive en Chile, sobre la conducta en el país hacia la Navidad. “Mira es increíble, pero Chile es un país tan de energías negativas, que todos viven tristes aquí, ¡todos!. El extranjero más que todos, a los venezolanos se nos acabó la felicidad aquí, o sea vivimos con una tristeza...”, dijo.

Pero esto no llegó hasta acá, porque al parecer muy molesto con la idiosincracia chilena, siguió con los descargos. “Yo creo que este es el único país donde no se siente la navidad. Hasta en Venezuela, la gente siente la navidad. Aquí no, aquí pareciera que la navidad no llegó nunca,¡qué tristeza de país!”.

Compatriota le contestó

“¿Y por qué no te vas? ¿Por qué no te vas? Chamo, qué ladilla con la gente tan desadaptada, porque tú, sin duda alguna, eres un desadaptado. Y si no sabes el concepto de desadaptado, búscalo”, comenzó a responderle la compatriota.

“Creamos la xenofobia con comentarios estúpidos y después nos andamos haciendo las víctimas. Nosotros somos la visita, así trabajemos o paguemos arriendo, nosotros somos la visita y hay que respetar”, terminó la joven venezolana.