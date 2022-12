[VIDEO] “Aquí parece que la navidad no llegó nunca”: Venezolano se hizo viral al ser acusado de ser “El Grinch” de Chile

Acaba de empezar diciembre 2022, el mes del año más esperado por los niños y sobre todo por quienes aman la navidad, pero para el usuario venezolano de TikTok @ricardofundacionundolar en Chile tendremos que quedarnos sentaditos esperando, porque al parecer, según su opinión, estaríamos peor que en Narnia cuando era gobernado por la bruja Jadis, la cual impedía que llegara el Viejito Pascuero o cualquier celebración alusiva a esta especial época del año.

Para el hombre que vive en este rincón del mundo, simplemente aquí no existe la magia navideña, menos hablar de duendes mágicos o cartitas al polo norte: “Mira es increíble, pero Chile es un país tan de energías negativas, que todos viven tristes aquí, ¡todos!. El extrajero más que todos, a los venezolanos se nos acabó la felicidad aquí, osea vivimos con una tristeza...”, aseguró.

Su relato continua convencido de que jamás hemos visto renos volando o al adulto mayor que se viste rojo -también conocido como Santa Claus- entregando regalos en estas tierras: “Yo creo que este es el único país donde no se siente la navidad. Hasta en Venezuela, la gente siente la navidad. Aquí no, aquí pareciera que la navidad no llegó nunca,¡qué tristeza de país!”.

Como era de esperar, varios chilenos y también extranjeros residentes salieron en masa a defender la idea de que sí existe la navidad en esta larga y angosta faja de tierra. Es más, muchos cibernautas hicieron viral la frase #venezolanos en #Twitter donde también empezaron a acusarlo de ser El Grinch con todas sus letras.

“Yo ya le mandé la carta al viejito”, “La navidad es el cumpleaños de Jesús y se celebra con la familia en Chile”, “Ándate de vuelta a ser feliz”, “¿Y cómo yo vi al viejito pascuero cuando chico?”, son solo algunos de los comentarios que le han enviado, ya que el video acumula más de 200 mil reproducciones y contando.

[ LEE TAMBIÉN: ¡Viva el amor!: Don Francisco bailó junto a su nieta que se casó con su novia Stephanie Bruce ]