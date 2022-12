“El señor Sandoval miente”: Chiqui Aguayo arremetió contra periodista tras dichos sobre su futuro en televisión

La panelista de Juego Textual, Chiqui Aguayo arremetió contra el periodista Luis Sandoval, luego que este afirmara que Canal 13 la quería dejar fuera de la próxima temporada del programa.

El ex Me Late aseguró en el show online de Sergio Rojas, Que te lo Digo, que la estación televisiva estaría a un paso de desvincularla por unos estudios de audciencia donde la comediante no habría salido bien evaluada.

“Me dicen que en Canal 13 está la pura escoba porque mandaron a hacer estudios y algunas de las panelistas no estarían bien evaluadas, y la próxima temporada quedarían fuera varias integrantes”, dijo el periodista Luis Sandoval en el programa de Instagram.

“Según las encuestas, estas panelistas serían muy hiperventiladas, como que echan a perder un poco el juego del programa”, aseguró en el programa on line y aunque no dijo nombres, dio a entender que se trataba de Chiqui Aguayo y Pepi Velasco.

“Sandoval miente”

Chiqui Aguayo no se quedó callada tras los dichos de Sandoval y a través de sus historias de Instagram le respondió.

“Qué bueno que me encontré contigo Alexis (Zamora), puedes decir (…) ¿Qué pasó con el estudio?”, consultó Aguayo al productor del programa. “Salió un estudio donde en el cual les hicieron una muestra, le preguntaron a tres personas. Una dijo tu nombre, la otra dijo la Pepi y la otra no sé. Entonces ahí quedamos”, indicó el profesional, tal como consignó el sitio de La Cuarta.

“Y lamentablemente la persona que hacía los estudios…”, expresó Chiqui Aguayo. “Se basó en eso y dijo ‘hicimos un gran estudio, estuvimos meses haciéndola’”, explicó el productor.

“Y fue despedida”, dijo Chiqui refiréndose a la persona que realizó el estudio. “Y de verdad que son tres personas. Las tuvieron encerradas mucho rato, pero fueron tres y a partir de eso se llegó a esa noticia”, juró Zamora, descartando de esta forma que Chiqui Aguayo estuviera en la mira de los despidos.

“Bueno, ahí está para todos los medios que el señor Sandoval miente”, dijo la comediante para hacer sus descargos en contra del periodista Luis Sandoval.