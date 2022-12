“Andaba muy decaída”: Cecilia Bolocco alertó a sus fans con preocupantes resultados de sus exámenes médicos

Una preocupante información entregó Cecilia Bolocco a sus seguidores de redes sociales, a quienes les informó en la tarde de este martes de los “malos” resultados de unos exámenes de salud que se realizó estos últimos días.

Fue durante uno de los habituales Live de su cuenta de Instagram, donde además la exMiss Universo presentó los nuevos diseños de prendas de talla XL de su colección que se comercializa en una cadena del retail nacional, que Bolocco alertó de su inquietante estado de salud.

En palabras de la animadora, su situación actual es para evaluar considerando que en este último período ha presentado un evidente decaimiento físico y mental, que incluso la ha llevado a dejar de lado su habitual dieta vegana porque “me hice unos exámenes y me salieron mal”.

La salud de Cecilia Bolocco

“Yo soy (talla) 38, era 36, pero he comido mucho chocolate. Entre paréntesis, dejé de ser vegana porque me hice unos exámenes y me salieron mal (...) ahora estoy con, no sé (...)”, reveló la actual figura de Canal 13, quien incluso durante este último tiempo ha sufrido con una serie de inesperados moretones que, sin un motivo médico definido, le han salido en su cuerpo.

“Me toco y me salen moretones, entonces ahora estoy comiendo poquito, poquito pollo, pavo y pescado, eso es todo”, informó Cecilia, quien le aseguró a sus seguidores de la red social que espera que con tales cambios pueda recuperar la energía y un buen estado de salud.

“A ver si así tengo más energía porque andaba muy decaída”, concluyó.