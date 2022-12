Natalia Rodríguez actualizó su estado tras ser operada de un embarazo ectópico: “Sabía que dentro de mi algo andaba mal”

Natalia “Arenita” Rodríguez actualizó este martes en sus redes sociales su estado de salud, a una semana de haber sido hospitalizada de urgencia en Dinamarca a consecuencia de un embarazo ectópico.

La exparticipante de Yingo, radicada hace un tiempo en el país nórdico junto a su pareja, debió ser intervenida quirúrgicamente a inicios de diciembre luego de una serie de graves complicaciones en su embarazo, el cual presentó una serie de problemas debido a que el óvulo fecundado quedó atrapado en una de sus trompas de falopio.

Un duro momento para la joven, quien esta semana llamó a la tranquilidad a sus seguidores de redes sociales por su proceso de recuperación.

La reflexión de Natalia Rodríguez

“Estoy mucho mejor, gracias por todos los saluditos que me han mandado y toda la gente que ha preguntado por mi salud. Me estoy cuidando, no estoy haciendo fuerza, no puedo ir al gimnasio, ni hacer cosas físicas que me cansen mucho, pero de a poquito me estoy sintiendo más normal, aunque igual me siento cansada. Pero es lo normal después de una operación, me dijo el doctor”, puntualizó Rodríguez en una historia de su cuenta de Instagram, misma plataforma en la que reflexionó respecto de su pérdida.

“¿Te ilusionaste al saber que quizás podrías haber estado embarazada?”, fue una de las preguntas que seguidoras le hicieron a Arenita, quien con honestidad respondió que “la verdad es que no. Sabía dentro de mi que algo andaba mal, que no podía doler de esa manera si todo estuviese bien”.

Natalia Rodríguez actualizó su estado de salud tras la cirugía que se realizó en Dinamarca. Fuente: Instagram @nataliarenitarodriguez.

Del mismo modo, fue contundente ante otro par de consultas que le hicieron en su cuenta de Instagram, donde una le preguntó “si el embarazo hubiese salido bien. ¿Habrías decidido tenerlo o abortarías si no fue planeado?” y otra quiso saber si a la joven “¿no te afectó mentalmente tu aborto? ¿Está o estaba en tus planes tener un bebé?”.

“Si hubiese salido bien (embarazo), lo hubiese tenido, pero si venía con algún problema hubiese abortado”, aclaró Rodríguez.

“Claro que (la pérdida) afecta. Me puso a pensar en muchas cosas. La semana pasada fue muy loca. Pero estoy rescatando lo positivo de esto a pesar de todo. Vi la red de apoyo que tengo, también vi que soy fértil, independientemente que haya sido viable esta vez. Pasé por el sistema de salud danés y me sentí en buenas manos”, concluyó.