“Señora Bachelet...la vergüenza que usted estará sintiendo”: Paty Maldonado empatizó con Natalia Compagnon tras demandar a Sebastián Dávalos

En la última transmisión de “Las Indomables”, Paty Maldonado quiso repasar la actual situación de Natalia Compagnon y Sebastián Dávalos tras denunciar a su expareja y el hijo de la expresidente Michelle Bachelet, por pensión de alimentos.

“Me alegro, señora, que lleve a su exmarido a los tribunales por pensión de alimentos. Usted lo conoce y usted sabe. Yo voy a solidarizar, ningún hombre puede llegar y vender la casa teniendo a la familia adentro, es un tema que debemos profundizar”, opinó de entrada la panelista de TV+.

Sin embargo, la Maldo no sabía que Dávalos había vendido su casa a su actual pareja y que dejó a su familia casi con los pies en la calle.

“¡Le vendió la casa a la pareja! No hue...”, lanzó la rostro de TVN con sorpresa.

Por su parte, Cata Pulido también quiso dar su ácida opinión sobre el problema y se refirió con duras palabras al hijo de Bachelet: “Qué hue... más mari..., por la cres... Hay que ser muy poco hombre. ¡Qué feo! Además dice que en la pandemia tuvo problemas económicos”.

“Señora Bachelet, la compadezco. La vergüenza que usted estará sintiendo en este momento, yo la sentiría como madre. Si mi hijo no se preocupara de darle pensión de alimentos a mis nietos, lo perseguiría por todo el mundo. Afortunadamente ese problema no lo tenemos y ojalá no tenerlo nunca. Él no puede exponer a su madre, la deja al borde del precipicio”, concluyó Paty Maldonado.