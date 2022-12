“Es el colmo”: casa comercial llamó a Naya Fácil para que dejara de subir contenido a redes sociales tras problemas con la empresa

Hace solamente un par de días, Naya Fácil reclamó que una casa comercial de seguros le habría subido el monto mensual a pagar por tener un auto de color rosado.

Según las palabras de la influencer, la suma adicional era de 100 mil pesos y que a raíz de esta situación decidió dar de baja el servicio.

Sin embargo, esto no quedó acá, puesto que la casa comercial decidió llamar a la personalidad para llamarle la atención sobre el contenido que ha subido a redes sociales.

“Chiquillos está la media embarrada, me acaban de llamar de Falabella y me están diciendo que no puedo subir cosas a mis redes sociales”, contó de entrada.

“Venía manejando y me llamaron del seguro para decirme que no subiera cosas, y yo pero ‘si son las cosas que me están diciendo’ (...) es mi celular, yo subo lo que yo quiera”, aseguró la influencer.

Asimismo, Naya explicó que hace unos meses la casa comercial habría quedado de contactarla para renovar la foto del vehículo tras el cambio de color, pero esto nunca se concretó.

“Más de dos meses esperando la llamada y ahora me llaman altiro (...) ¿Cómo es posible que ayer me dijeran que tenía que pagar este monto más por el color rosado y hoy día me dicen que ya no tengo pagar? Somos gente adulta y son una empresa grande”.

“Me da cualquier lata lo que está pasando, porque no pueden venir a llamar la atención por teléfono sobre qué subo o no subo, eso lo encuentro super pesado”, criticó.

Tras ser consultada sobre los motivos por cuáles dio de baja el servicio, la influencer contó que: “Espere su llamada y nunca pasó, por eso yo estoy dando de baja el seguro. ¿Qué pasaba si a mí en este transcurso me pasaba algo y mi seguro está en negro por seguir esperando la llamada? (...) ¿Si me pasaba algo y ustedes no se hacen cargo?”, le respondió a la operadora.

Finalmente, Naya Fácil le mandó un mensaje a Seguros Falabella: “Estás son mis redes sociales y yo no estoy realizando una funa ni nada, no los he etiquetado ni nada. Yo estoy subiendo mi día a día como lo hago siempre”, argumentó.

“Es el colmo que me digan qué puedo subir y que no, ellos no son nadie para decirme eso y solamente estoy comentando mi caso”, sentenció.