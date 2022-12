“Lo he notado en la energía”: Vale Roth actualizó el estado de su embarazo en su semana número 15

Con la felicidad a flor de piel y constantes reflexiones a su embarazo de casi cuatro meses, este viernes la bailarina Valentina Roth le entregó a sus seguidores de redes sociales una actualización de su estado de gravidez cuando ya se encamina a iniciar su semana número 15 de gestación.

Fue en sus historias de Instagram, la habitual plataforma donde la exparticipante de Calle 7 cuenta de su vida y emprendimientos, que Roth reconoció haber tenido unos días mejores que los inicios de su embarazo, donde las náuseas y el sueño se hicieron una constante para la bailarina e instructora fitness.

La actualización de Valentina Roth

“Bueno, el lunes parto mi semana 15 de embarazo y bueno, no les dije, esta semana me sentí mucho mejor en el tema de energía”, inició Valentina, quien como es habitual en su interacción con sus fans, les sinceró que esta semana “no he estado durmiendo tanto como antes”.

“Tampoco he tenido náuseas esta semana, así que he andado bien. Pero sobretodo, lo he notado en la energía, porque antes estaba muy cansada, todo el rato, como uf. Y esta semana, después de tres volví a retomar el entreno. ¡Imagínense! Estaba (hecha) un flancito. Una sustancia bien esponjocita, jajajá”, agregó.

A la fecha, Valentina Roth tiene 15 semanas de embarazo. Fuente: Instagram @valeroth28.

Fue el pasado sábado 3 de diciembre que la mediática, junto a su pareja, el médico ortodoncista Miguel de la Fuente, anunciaron juntos el embarazo de Roth.

Lo hicieron con una publicación de Instagram en la que ambos sostienen la ecografía donde se deja ver su primer bebé y la frase: ‘¡La familia de los gatos se agranda!”.

“¡Más feliz imposible! Esperamos que cumpliera los tres meses para contarlo. @dr.migueldelafuente te amo”, escribió la figura televisiva, quien aseguró que le costó demorar tanto en anunciar su estado.

“Me costó mucho quedarme callada, sabía mucha gente como mi familia y algunas amigas, gracias por quedarse piola. Hay gente que compraba cosas para mamá y algunos sapearon a unas páginas, pero filo era algo que podía pasar. Estamos súper felices, súper chocha y hoy tuve la ecografía de las 12 semanas y dos días (...) el doctor dijo: ‘¡Ya, cuéntalo! El bebé está firme’, por mi ansiedad porque soy doña ansiedad, yo quería contar al tiro: ‘¡Estoy embarazada!’, pero guardamos el secreto. No sé si es niño o niña, lo único que quiero es que nazca sanito o sanita”.