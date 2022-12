“Que se muera”: el lapidario mensaje que la actriz Rocío Toscano le dedicó a la farándula chilena

Rocío Toscano se convirtió esta semana en la nueva opositora de la farándula nacional, quien luego de explotar en los medios de espectáculos el escándalo entre Anita Alvarado y su hija, Angie, en contra de Daniela Aránguiz, alzó su voz en redes sociales para pedir lapidar al género.

En su cuenta de Instagram, la actriz de 29 años que desde 2019 no participa en producciones televisivas, para dedicarse a la crianza de sus dos hijos en el sur de Chile, dio su concluyente opinión respecto de los últimos sucesos faranduleros que se tomaron masivamente los medios tradicionales y las redes sociales.

La disputa entre las Alvarado y Aránguiz, que tanto en las transmisiones de Instagram que publicó la otrora Geisha para contar detalles del romance que su hija tuvo con Jorge Valdivia, como en la respuesta que dio la exesposa del Mago en el programa “Zona de estrellas”, sumó miles de reproducciones y puntos de rating que derivaron en que otras figuras televisivas, como Francisca García-Huidobro, Karen Bejarano, Michelle Carvalho o Vale Roth, entre otras, se alinearan en favor de una u otra protagonista del mediático round.

La petición de Rocío Toscano

“¡Cariñoso saludo a los que dieron por muerta la farándula! (...) 82 mil personas se conectaron a ver el live de Anita Alvarado. Yo por razones personales e históricas, tengo mucho cariño por Anita Alvarado y Daniela Aránguiz, ese no es mi tema, yo no me meto ahí”, señaló la Dama de Hierro en sus redes sociales, una de las tantas que se mantuvo alerta a los pormenores del escándalo, como Kel Calderón o Botota Fox, que si bien no dieron sus opiniones del choque entre Alvarado y Aránguiz, estuvieron pendientes a las infidencias que Anita lanzó en contra de Daniela en un Live de Instagram.

Esa avalancha informativa fue la que Toscano cuestionó en su plataforma social, la misma en la que anteriormente ha dado cuenta a sus seguidores de los problemas que ha tenido con su expareja y padre de sus hijos por el abandono de los menores.

“Que se muera la farándula chilena”, escribió, sincera, la actriz el pasado viernes, en un posteo que dejó plasmado en las historias de su Instagram y que causó alto impacto entre sus seguidores.