“Mi ego no está a la mier...”: Karen Bejarano respondió con particular mensaje las críticas de Daniela Aránguiz

La exchica Mekano Karen Bejarano lanzó un feroz mensaje al ciberespacio que seguramente sacará ronchas en Daniela Aránguiz, quien recientemente aseguró, en el programa Zona de estrellas, que Gary Medel tuvo un amorío con la cantante.

Tal como consignó el sitio La Cuarta, al parecer, Bejarano quiso contestarle a la ex del Mago Valdivia, de una manera muy particular. Esto, porque la ex participante de El Discípulo del Chef compartió en sus historias de Instagram un particular mensaje junto a una foto de Messi.

“Premio a la mejor jugada del año por haber sido él mismo en todo momento, sin importarle la opinión de los demás”, señala el texto que Bejarano acompañó con una indirecta.

[ Daniela Aránguiz destapó desconocido romance de Karen Bejarano con seleccionado chileno: “Lo único que voy a decir es...” ]

“Como dicen las malas lenguas”

“Mi ego no está a la mier… como dicen las malas lenguas. Solo soy yo en todo momento. Sé lo que soy, sé lo que valgo y sé poner límites cariño”, escribió Karen Bejarano refiriéndose a los dichos de Daniela Aránguiz, quien la criticó días atrás en el programa donde es opinóloga, para luego de afirmar que había tenido un affaire con Gary Medel.

“Estoy hablando de Karen Paola, no de Karen Bejarano, la niña simpática, la que no tenía el ego a la mier…”, dijo Aránguiz en esa oportunidad, dejando la escoba en Farandulandia y sobre todo en los Instagram de las examigas de los tiempos de Mekano. Ahora parece que queda poco de aquello.