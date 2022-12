“Uno andaba con pistola...”: Vale Roth sufrió violento asalto abajo de su departamento

Valentina Roth fue víctima de la delincuencia y lo alertó rápidamente en sus redes sociales, dond preocupó a sus seguidores tras revelar que durante la tarde de este martes sufrió un violento asalto justo en las afueras de su departamento.

A través de sus historias de Instagram la bailarina reveló el tenso momento que vivió mientras esperaba un vehículo en la calle cuando pasaron unos sujetos en moto y le quitaron el teléfono.

“Me asaltaron. Me asaltaron abajo de mi departamento dos we… en moto. Uno andaba con pistola. Yo estaba escuchando música y estaba un poco cargá como con cosas iba a grabar a la casa de mi mamá y estaba esperando el Uber… me tiró el teléfono, yo traté de agarrarlo así con forcejeo pero tenía pistola así que claramente no me iba a poner ahí”, expresó Vale Roth.

“Y eso pasó… voy a tratar de ir a bloquear el teléfono mañana porque llamo y sigue prendido. Pero no me pasó nada, solamente fue un mal rato. Me lo lloré todo”, explico la influencer que está esperando a su primer hijo, tal como consignó el sitio La Cuarta.

“Si les hablan por whatsapp, no soy yo”

La conocida bailarina llamó a sus contactos a que no la tomen en cuenta si es que escriben de ese número. “Perdí todo, mis fotos, mis videos… que penita. Ojo, estén atentas porfa porque fue afuera de mi departamento onda poquito más allá de la reja”, aconsejó.

“Si les hablan y piden algo por WhatsApp no soy yo”, dijo Vale Roth y aseguró que ya recibió amenazas de los ladrones. “Ya empezaron a amenazar a mi familia y a Miguel por WhatsApp… por favor, si les hablan de mi número o mandan algo no pesquen. Dios, que terrible esto”, agregó llena de impotencia por lo que le está pasando.