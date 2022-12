“Esto es genuino”: Coté López anunció generosa ayuda a los afectados por el incendio de Viña del Mar

Ssegún cifras oficiales del Gobierno, más de 500 viviendas siniestradas y dos personas fallecidas es el saldo de los últimos incendios que afectan a la comunidad de Viña del Mar. Una realidad frente a la cual, la influencer, Coté López no quiso estar ajena, por lo mismo expresó que ayudará con todo lo que pueda.

Temprano en la mañana, la empresaria partió lamentando la catástrofe, enviándole su apoyo a los afectados y escribiendo lo siguiente en sus historias de Instagram: “Mucha fuerza a todas las familias que lo están pasando pésimo”.

Pese a sus buenas intenciones, luego contó que recibió ataques por postear eso: “Obvio que estoy en lo de Viña del Mar, haciendo todo lo que puedo. Me carga que siempre me juzguen sin saber, ¡no saben lo que me duele todo lo que está pasando! Qué onda todos los incendios”, comentó, tal como consignó el portal de Página 7.

La generosa ayuda de Coté López

Luego de recibir algunas críticas, Coté López reveló que tenía lista una importante donación de ropa -perteneciente a su línea Louis Antoine- pero que no lograba comunicarse con encargados de recibir este tipo de ayuda. “Juro por Dios que esto es genuino y lo hago por aquí porque ya no sé cómo más hacerlo. No me quiero llevar ni un aplauso ni nada”, aclaró.

“Tengo listo un camión con chalecos y polerones de Louis Antoine para donar, listo para partir a Viña del Mar, pero he escrito y nadie me responde ¿Alguien que esté a cargo me puede escribir, por favor? Para saber dónde los tienen que llevar (considerando que son muchísimas cajas, no las puedo llevar a los típicos puntos pequeños)”, agregó.

Finalmente, después de unos minutos, Coté eliminó esta última Storie y comunicó que ya tiene la información que solicitó. “Gracias”, concluyó.