Critican a periodista de “Tu Día” por dejar hablando sola a damnificada de Viña del Mar

Una nueva periodista se llevó las críticas en redes sociales debido a su desempeño reporteando en terreno la tragedia que dejó a 700 personas damnificadas en el gigantesco incendio de Viña del Mar. En este caso, fue la profesional de Canal 13, Ana María Silva, del matinal “Tu Día” quien dejo hablando sola a una mujer por ir a buscar a la acaldesa Macarena Ripamonti. Registro que compartió el medio Infama.cl.

“QUE LES PARECE LA ACTITUD DE LA PERIODISTA DE TU DÍA anamariasilvacl?”, preguntó el sitio, ante el viralizado video donde se ve a Silva conversando con la afectada, pero mirando hacia otra parte sin prestar atención a las palabras de la vecina. Luego, simplemente la deja hablando sola y comienza a preguntarle a una tercera persona que se encontraba detrás de cámara si estaba la Jefa Comunal.

“...Saber que están bien me imagino” dice Silva, con genuina preocupación.

-”...Nos vimos poco con los vecinos, pero se nota la solidaridad de los vecinos, las vecinas nos están ayudando a mover los escombros, así que...” comentaba la mujer, mientras la reportera miraba para todos lados, menos a ella, para luego retirarse.

“La alcaldesa, no, la alcaldesa no quiere conversar?”, se ve en el registro del video, generando diversas críticas, aunque en el registro no se ve el contexto completo. Puesto que, probablemente, la profesional buscaba a la edil para que hablar con la vecina durante el el despacho en vivo.

“Se lució Canal 13″

“súper humana y solidaria”, “Solo queda queja en el CNTV... la falta de empatía y la desubicada de los “periodistas”... otro nivel”, “Cero ética profesional es más importante para esta periodista la alcaldesa qué una damnificada”, “Cada día peor lo periodistas en este País cero empatía con los afectados; solo les interesa el morbo”. “Que vuelva Marilyn Perez!!!”.

Sin embargo, la joven a no ha sido la única criticada. Profesionales con amplia trayectoria, como Polo Ramírez y Mónica Pérez, también fueron cuestionados por sus desempeños en terreno.

“SE LUCIÓ CANAL 13 EN ESTA TRAGEDIA; MÓNICA PÉREZ Y POLO RAMÍREZ SE NOTÓ NO SALÍAN A TERRENO HACE MUCHO, ABSOLUTAMENTE DESCONECTADOS. CERO EMPATÍA. CERO. Y ESTA SRTA A QUIÉN NO UBICABA, DE UNA FALTA DE RESPETO Y EMPATIA TREMENDA”.