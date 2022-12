“No hay que seguir preguntando cómo pasaron la Navidad, sobre la cena que comieron”: Ripamonti repasó a los periodistas

Ante las criticadas preguntas que han realizado los periodistas a las personas damnificadas de los incendios en Viña del Mar, la alcaldesa de la ciudad, mandó un fuerte y contundente mensaje al gremio. “Pasé la noche en un albergue, hay claramente mucho dolor, es evidente, que hay cosas que ya no se tienen que preguntar, yo no soy periodista”, aclaró Macarena Ripamonti.

“La gente está con el corazón arriba, la gente quiere levantarse, ha sentido el apoyo del estado de Chile. En el Hotel O’Higgins vinculado a la historia de Viña del Mar hago una reflexión, no importa que sea el mejor hotel del mundo, no hay nada como estar en la casa de uno, y la gente no está en cu asa y en fechas importantes”, dijo la jefa comunal.

“No hay que seguir preguntando cómo pasaron la Navidad, sobre la cena que comieron (...) estamos tratando de dar toda la ternura posible, es nuestra máxima preocupación”, sentenció.

Las preguntas criticadas

Los primeros fueron Humberto Sichel y Mónica Pérez, quienes fueron duramente cuestionados por los televidentes. Ahora, se suma Polo Ramírez.

Aunque, en comparación a sus colegas, este hecho pasó desapercibido gracias a la reacción que tuvo la mujer viñamarina.

El exBienvenidos le consultó sobre sus planes para las fiestas, esto mientras preparaba comida para algunos damnificados.

“Esta noche celebran la Navidad en familia, ¿no?”, señaló Polo Ramírez igual que Mónica Pérez.

Ante tal interrogante, la entrevistada se puso nerviosa y solamente atinó a mirar al periodista para contestar “Como familia vamos a estar unidos. Para mí es importante el nacimiento de Jesús, pero no tengo nada que celebrar. Estamos unidos como familia, eso es lo más importante”, aseguró.