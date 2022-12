“No conozco ningún estudio científico que diga que esto es malo”: Coté López respondió a críticas por besar a su hijo

María José “Cote” López respondió con dureza esta semana a todos los usuarios que le criticaron una publicación de Instagram donde la influencer se muestra dándole un beso en la boca a su hijo en medio de las fiestas navideñas.

La postal forma parte de una secuencia de tres fotografías, donde la mediática esposa del exfutbolista Luis Jiménez abraza y acaricia a su hijo menor, junto a una publicación donde le desea “feliz Navidad” a “todos” sus seguidores.

La respuesta de Cote López

“Lamento mucho si hay alguien pasándolo mal en estas fechas. Mucho amor para ustedes”, concluye el texto escrito por López, que luego de la cantidad de críticas que recibió llevó a la influencer a responderlo con dureza.

Un beso en sí mismo, no tiene ningún significado, somos nosotros los que se los damos. — Cote López

“Y respecto a si le doy besos a mi hijo en la boca me han escrito de todo siempre. Díganme. ¿Alguna vez los he pescado? Jajajá. Entonces para qué siguen escribiéndome lo mismo”, inició Cote en una de sus historias de la red social, donde expuso que “jamás he hecho algo para agradar a alguien. Hago lo que me nace y me hace feliz”.

“Un beso en sí mismo, no tiene ningún significado, somos nosotros los que se los damos, sólo debe ser considerado como muestra de afecto”, expresó.

“A mis hijas también las llené de besos hasta los 7-8 años. A esa edad ya empiezan recién a juzgar, antes de eso entienden que lo que les enseñamos es amor y no tienen porqué replicar tampoco los besos con otros. Jamás mis hijos besaron a otra persona en la boca, para eso están los papás”, remarcó la influencer, quien incluso sostuvo sus argumentos en la inexistencia de estudios científicos que inhiban las muestras de cariño de los progenitores con sus hijos.

“No conozco ningún estudio científico que diga que esto es malo, la verdad no existe ninguno comprobado. En cambio, sí es demostrado que la ausencia de cariño físico tiene un efecto negativo en los menores. Así que a tener que aguantarse porque me quedan al menos dos añitos dándole besitos (mientras él quiera). Más asqueroso me parece la gente que quiere darle una connotación sexual a algo tan puro”, concluyó.