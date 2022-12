“Papi, ya vendrá algo que te merezcas”: Hija de Daniel Valenzuela defendió a su padre tras el fin de ‘Más Vivi que Nunca’

La tarde de ayer lunes, TV+ anunció el fin del programa Más Vivi que Nunca, luego de un año y medio en las pantallas. La noticia fue dada a conocer a través de un comunicado, donde la estación entregó un mensaje agradeciendo la labor de todos los panelistas.

“TV+ agradece el profesionalismo y compromiso de Vivi Kreutzberger, junto a todo el equipo de profesionales y técnicos de Kubi, la productora a cargo del show, que tiene entre sus panelistas a Daniela Nicolás, Daniel Valenzuela y Jenny Cavallo”, fue las palabras que entregó la señal, tal como consignó La Cuarta.

Daniel Valenzuela y Daniela Nicolás, panelistas del programa, fueron de los más impactados con la noticia, e hicieron sus descargos tras el abrupto fin.

“Duele el término y no lo entiendo. Esto tiene su génesis desde Me late, programa que le iba muy bien, pero el canal hizo una apuesta por programas que, a mí parecer, no iban a

Su hija Alondra también alzó la voz tras el término del programa de TV+ y lanzó un duro mensaje. “Papi, ya vendrá algo que realmente te merezcas. La vida es muy injusta, y más la tele”, aseguró la pequeña.

“Quiero que sepas que yo siempre estaré para ti, en las malas y buenas. Eres increíble en lo que haces, no cambies nunca, ellos te perdieron a ti, no tú a ellos”, expresó.

