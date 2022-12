[VIDEO]“No estoy defendiendo la pedofilia, solo digo que...”: El polémico descargo de Ale Valle por caso “tesis pedófila”

Siguen los coletazos de la polémica “tesis pedófila” que se viralizó en redes sociales y trajo consigo una serie de cuestionamientos. Resulta que ahora, la conocida periodista Alejandra Valle opinó al respecto en el programa La voz de los que sobran, donde es panelista y despertó el comentario de varios radioescuchas y cibernautas.

Recordemos que con respecto al trabajo realizado por un exalumno, la Universidad de Chile se refirió mediante un comunicado y lamentó los “efectos negativos” de este trabajo universitario. De hecho, recalcaron en su “compromiso permanente e irrestricto con la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes, así como nuestro enfático rechazo de toda forma de vulneración hacia las infancias”, tal como consignó el medio La Cuarta.

En este contexto, el ex candidato presidencial José Antonio Kast realizó una publicación en Twitter donde aparece Olgra Grau, profesora guía de dicha tesis, con reconocidas figuras del ámbito político, social y educacional.

“La Presidenta del CNTV, Faride Zeran; la Rectora de la Universidad de Chile, Rosa Deves; la Diputada Emilia Schneider: todas alabando a la académica Olga Grau por sus comentarios sobre feminismo radical, pero no dicen nada sobre sus comentarios sobre zoofilia y pedofilia”, escribió Kast.

“No se puede restringir”

En el programa La voz de los que sobran, Ale Valle aseguró que “no lo he leído, no tengo idea, pero me parece peligroso, porque la academia no puede restringir los temas a los cuales se refiere y de los cuales está entrando a profundizar”.

“Por favor, que no se malinterprete: yo no estoy defendiendo la pedofilia. Solo estoy diciendo que la academia no puede restringir sus temáticas por miedo a la funa, por miedo a la cancelación”, agregó.

Después, la comunicadora dijo que “aquí sí hay cancelación, porque todas las personas que han estado con Olga Grau (profesora guía de la tesis cuestionada) han tenido que dar explicaciones porque estuvieron al lado de ella. Esto me parece absurdo”.

“Se ha interpelado a la Defensoría de la Niñez por haber estado en un panel con ella o una fotografía donde este señor Kast está funando a Faride Zeran, Rosa Deves y Emilia Schneider”, acusó Valle con respecto a la imagen publicada por José Antonio Kast en Twitter. Por eso, finalmente dijo: “De verdad que esto sí es cancelación”.

