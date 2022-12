“Te amo”: El romántico homenaje de Karol Lucero a su novia en el día de su cumpleaños

Karol Lucero y Francisca Virgilio son una pareja muy actuva en redes sociales, donde muestran que tienen una muy estable relación. De hecho, hace un par de meses los tortolitos aseguraron que van a casar y desde ya están preparando todo lo necesario para hacer de aquello una celebración inolvidable.

El amor que se profesan es innegable y se puede evidenciar en cada una de las publicaciones que realizan ambos en sus respectivas cuentas de Instagram.

Una prueba más de ese amor que se tienen apareció este día jueves 29 de diciembre, cuando Karol Lucero quiso celebrar virtualmente a su polola, quien está de cumpleaños y como no, su enamorado le tenía una palabras guardadas para gritarle a todo el cibermundo que la quiere demasiado.

Por eso, el exintegrante de Yingo posteó en su cuenta de Instagram una fotografía donde aparecen ambos y junto a ella una sentida dedicatoria que le escribió a modo de felicitaciones cumpleañeras.

“Feliz cumpleaños a mi prometida @franvirgiliocl . Te amo, bueno todo lo que tenga que decirte lo haré personalmente”, le expresó el conocido rostro televisivo que hace poco aseguró que es más feliz que nunca.

“Deben tener una vida aburrida”

Ayer, Karol Lucero estuvo invitado al programa de YouTube Todo se sabe, donde le mandó un mensaje sin filtro a sus detractores:

“Haters, no se preocupen, no es su culpa, es lo que les tocó no más. Y me encanta huevearlos, porque más les pica. Yo soy feliz y ustedes no, lo siento”, comentó.

“Hay gente que sus frustraciones, y aquí paso a comprenderlos, y deben tener una vida tan aburrida, que en realidad su única vía de escapa es criticar todo lo que ven”, aseguró y en la misma línea, agregó que “o sea, están llenos de deudas, frustrados, porque no consiguieron sus sueños o porque están preocupados de lo que hace el resto. No tienen metas personales y dicen ‘mejor me meto en la vida de otros’”.