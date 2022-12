Daniel Fuenzalida y su crítica reflexión tras salida de TV+: “Di todo para el canal, pero no tenía vida”

Un ejercicio de profunda sinceridad realizó esta madrugada el animador Daniel Fuenzalida, quien en un hilo de preguntas y respuestas publicado en las historias de su cuenta de Instagram aseguró a sus seguidores de la red social que tras la abrupta cancelación de su programa “Me Late”, en TV+, pudo despertar y darse cuenta que pese a todo lo que dio “para el canal”, finalmente llegó un punto en “no tenía vida”.

El locutor de radio Activa, igualmente, llamó a la calma a los fans de su cancelado programa de farándula, al confirmarles que ha mantenido variadas reuniones con otras casas televisivas para reponer su estelar de espectáculos.

El pronóstico de Daniel Fuenzalida

“He tenido reuniones, y aún viendo qué pasa (con el programa) sería feliz con eso (el regreso de ‘Me Late’ a la TV), hay posibilidades”, aclaró Fuenzalida, quien incluso no descartó la opción de regresar el próximo año a las pantallas de la televisión animando “en solitario” y con su “panel” de opinólogos del “Me Late”.

“Sería increíble, pero eso no me quita el sueño”, aseguró Daniel, quien como era de suponer, cerró cualquier opción de volver a TV+, desde donde salió junto a su equipo en medio de la polémica.

Daniel Fuenzalida respondió esta madrugada a las preguntas de sus seguidores. Fuente: Instagram @exhuevo.

“Todos menos ese, jajajá. Di todo para el canal pero no tenía vida. La forma no fue la mejor (su desvinculación), pero hicieron que despertara (...) si no mueven el timón (en TV+) se viene el iceberg”, apuntó.

Sobre el final, y pese a sus reconocidos deseos de volver con su espacio farandulero, Fuenzalida le aseguró a sus seguidores que en estos tiempos la televisión chilena “está en crisis”.

“Sí, y algunos no se dan cuenta”, cerró.