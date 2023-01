“Voy para el año sin esa porquería”: Naya Fácil contó que lleva 9 meses sin consumir sustancias ilícitas

Naya Fácil ha tenido una vida llena de excesos en las fiestas, en donde consumía grandes cantidades alcohol y sustancias ilícitas mientras salía de fiesta. Sin embargo, eso cambió hace varios meses y ahora se encuentra en período de abandonar la cocaína rosa.

A través de su cuenta de Instagram, la influencer ha contado su progreso al momento de dejar los fármacos y en esta ocasión, dio un nuevo cómputo sobre los meses que lleva totalmente “limpia”.

“Llevó nueve meses sin tusi y ninguna recaída en todo este tiempo. Me salí de la droga y saben cómo?”, le preguntó a sus seguidores a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

A lo que ella misma respondió, que el motivo por el cual ha logrado dejar de lado esta adicción fue porque se alejó de todo ese entorno.

“Es verdad que nadie te obliga y somos adultos, pero no puedes dejar la droga si todo tu entorno consume. Es difícil estar mirando cuando tú no quieres”, aseguró.

En la misma línea, afirmó que ahora “estoy feliz, voy para el año sin esa porquería que no me hacía nada bueno, más que estar flota. Estoy muy enfocada en cosas buenas, y nada más rico que vivir la vida lúcida. Ya no soy na’ hija del tussi”, afirmó.

“Y él que es -consumidor- no se sienta orgulloso, porque esa hue.. es asquerosa”, arremetió.

Finalmente, Naya le mandó un mensaje a todos sus ‘facilines’ que están metidos en este problema: “Aún están a tiempo de salir... Aléjense de su entorno culiao. Yo en un momento me quedé sin amigos, pero así funciona”, aconsejó.

“La vida es linda y ahora estoy conociendo otras personas y un ambiente más lindo”, sentenció de forma positiva.