“Nos ha afectado muchísimo”: Alison Mandel reveló los problemas que debió enfrentar por complejo trastorno de su hijo

La actriz Alison Mandel sorprendió este martes a sus seguidores de Instagram con una publicación en la que sinceró los inconvenientes que ha debido afrontar con su pareja, el comediante Pedro Ruminot, con un severo trastorno del sueño que afectó a su hijo.

La standupera dio cuenta del complejo proceso que, en solitario, la pareja debió transitar para cuidar al menor, y que incluso significó en que tanto ella como uno de los conductores de “Socios de la parrilla” debieran postergar sus proyectos laborales.

Lo hizo en una publicación de la red social donde reveló a sus seguidores que luego de varios meses de incertidumbre y constante apoyo médico, por fin logró conseguir que su “pequeño” durmiera por varias horas sin despertarla cada 45 minutos.

El padecimiento de Alison Mandel

“Mi pequeño al fin durmió. Parto aclarando que ‘dormir toda la noche’, hablo de 6 horas seguidas”, inició la actriz, quien reconoció que la mejoría de su hijo llegó de un día para otro.

“¿Cómo sucedió? No lo sé. ¿Tengo la fórmula? Claro que no (no existe). Te puedo contar algunas cosas si estás pasando por algo así. ¿Lo desteté porque así duerme mejor? Nop, sigue tomando teta para quedarse dormido. Me di cuenta que tenía un trastorno de sueño porque durante dos años y medio despertó un promedio de 10 veces por noche”, relató Alison.

Alison Mandel compartió su experiencia y la de su marido, Pedro Ruminot, en el cuidado de su hijo. Fuente: Instagram @alisonmandel.

“Te recomiendo a Pablo Moche (médico antroposófico), logras entender algunas cosas que no imaginabas de tu hij@. También te recomiendo que consultes neurólogos infantiles y hagas los exámenes correspondientes para descartar patologías asociadas. También te recomiendo que si escuchas dificultades en la respiración al dormir y/o apneas de sueño veas a un otorrino (nosotros vemos a @dr.andres_alvo). Mi recomendación siempre será ‘Consulta a tu pediatra’. Puedes probar cursos respetuosos de higiene de sueño @mama_segura_oficial me ayudaron en momentos de angustia”, prosiguió la comediante, quien si bien reconoció que todos esos tratamientos y asesorías no resultaron efectivas para el trastorno de su hijo, sí podrían serlo para los hijos de otras madres que padecen el mismo dilema suyo.

“Quizás se preguntan porqué recomiendo si a mi no me funcionó. Y es porque cada Niñ@ es diferente y en el camino hubo guagüitas que encontraron su sueño antes que el mío haciendo estos procesos”, dijo Mandel, quien reconoció que el trastorno de hijo fue tan complejo, que incluso los llevó a postergar sus carreras actorales en función del cuidado del menor.

“¿En que nos ha afectado este trastorno severo del sueño? ¡Muchísimo! Pedro tuvo que congelar su carrera porque si no lo veía en las mañanas yo no podía dormir y descansar y eso era injusto y perjudicial. Yo tuve que rechazar múltiples trabajos y aplazar mi vida laboral porque mi mente y cuerpo no me acompañan. Nos alejamos de algunas personas que realmente no entienden que un niño pueda tener un trastorno de sueño y te aconsejan ‘déjalo llorar’, ‘lo hace de malcriado’, ‘te está manipulando’. Si esto va a permanecer en el tiempo tampoco lo sé, pero por ahora llevo dos semanas descansando y ya hasta tengo ganas de comenzar nuevos proyectos, volver a irme de gira, tener vida”, reflexionó la actriz, quien finalizó su publicación agradeciendo el apoyo y contención que encontró en varios de sus seguidores de la red social.

“Quiero agradecerles a ustedes que me han acompañado todo este tiempo y decirles que, al parecer, si es así como dicen, y los Niñ@s crecen y maduran ellos y su sueño”, cerró.