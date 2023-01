“Totalmente recuperado”: Marcelo Ríos reveló que debió pasar por el quirófano para corregir un problema físico

Marcelo Ríos sorprendió este domingo a sus seguidores de Instagram al revelarles que, más allá del partido de exhibición que disputará el 17 de marzo ante el español Álex Corretja, en el Gran Arena Monticello, hace unos pocos meses debió realizarse una intervención quirúrgica para corregir un problema en su cadera.

No es un misterio que el zurdo, tanto cuando estaba en actividad profesional en el circuito de la ATP Tour, y ahora en el retiro de la competencia, ha presentado una serie de problemas físicos producto de la práctica del deporte.

Las últimas exhibiciones de Marcelo Ríos

El más reciente, un problema en la cadera que arrastra desde la época en que se rompió “el labrum”, una lesión que lo llevó al quirófano y postergó incluso el partido de exhibición que tenía programado el año pasado ante el australiano Nick Kyrgios.

“Yo me rompí el labrum y me lo operé. Quedé bien, con un poco de dolor, y seguí entrenando, pero ya no tengo el cartílago y me está tocando hueso con hueso en la cadera. Me tengo que operar, pero no es la operación de (el británico Andy) Murray, que tiene un tajo de la rodilla a la cadera. Acá no, te abren unos 10 centímetros y te ponen una cosa de titanio o algo así para reemplazar el cartílago, pero la recuperación es media complicada. Yo pensaba que mientras más joven me operara, la recuperación sería más rápida. Pero no, el doctor me dice que es al revés, porque, con lo que hago, la voy a romper y voy a dejar la cagá, así que me pidió que me aguante. Fui a Chile y me pusieron ácido hialurónico, y me ha servido. Llevo tres semanas sin dolor. Y si no funciona, después vienen las células madre. Si no, me tendría que operar. Me pegó fuerte lo de la cadera, no podía dormir, corría con dolor. Por eso suspendí la exhibición con (Nick) Kyrgios, pero ahora me siento bien”, contó en abril de año pasado el zurdo en entrevista con latercera.com.

Y ahora, que está a pocas semanas de su regreso a la práctica deportiva, en la exhibición de marzo frente a Corretja, es que Ríos entregó la buena noticias a sus seguidores.

“Hola, para los que no me conocen, soy Marcelo Ríos. Bueno, aparte de invitarlos a la exhibición, en marzo, con Álex Corretja, el 17, en el Gran Arena Monticello, es para contarles un poco que mi recuperación de la cadera ya está en un ciento por ciento. Yo me operé hace cuatro meses, y estoy totalmente recuperado, cosa que voy a empezar a entrenar mañana (lunes), ya preparándome para el 17, y llegar en mi mejor forma posible a mi edad”, contó el exnúmero uno del mundo, quien no descartó que dadas sus recientes lesiones crónicas decida dejar de realizar exhibiciones de tenis.

“También contarles que puede ser mi última exhibición o una de mis últimas, entonces ojalá podamos llenar el estadio y bueno, quedan todos invitados. Siempre me han apoyado y creo que esta no va a ser la ocasión que no. Así que muchas gracias, chao”, cerró.