“Voy a ser el abuelo mechón, pero voy a ponerle bueno”: Paul Vásquez sobre su nueva etapa universitaria

Ya ha pasado un tiempo desde que Paul Vásquez confirmó que se matriculó en la universidad a sus 55 años, esto con el objetivo de cursar la carrera de Técnico en Enfermería en ENAC.

El próximo lunes 20 de marzo “El Flaco” cursará su primer día en la educación superior y aunque tendrá que empezar un día después que sus compañeros, ya que justo le calzó con la llegada de su luna de miel y andará “igual que los pollos consiguiéndome la materia”, este nuevo desafío lo tiene bastante emocionado.

Así lo consignó en una entrevista con LUN, en donde reveló que este ha sido su anhelo durante muchos años y que por temas económicos lo tuvo que postergar.

“No lo pude concretar porque había otras prioridades”, indicó y que ahora “no hay tiempo para farreársela. No tengo los mismos 20 años que antes, no tengo tiempo que perder”.

Asimismo, comentó que está motivado a terminar la carrera en los cinco semestres (tres años) y estudiará mucho para no echarse ningún ramo de su malla.

¿Por qué el área de la salud?

Con respecto a su elección profesional, Paul asegura que es porque tiene relación con rol que cumple en los Bomberos: “He aprendido a salvar vidas, entonces quiero profesionalizar mi capacidad de salvar vidas. Quiero aprender, tener una profesión; aparte del oficio que tengo, de ser doctor del alma, quiero ser profesional de la salud”, confesó al medio.

En la misma, reveló que su hijo también está estudiando para ser técnico en enfermería, mientras que su hija acaba de salir de cuarto medio y está postulando a Medicina. “Es bonito que la familia se dedique al área de la salud”, indicó.

“Cualquier duda que yo tenga en la carrera le voy a preguntar a mi hijo, pero vamos a hablar el mismo idioma entre todos”, asegura.

Será la celebridad entre sus compañeros

El exDinamita Show es reconocido en todo el territorio nacional por su larga trayectoria como humorista, por lo que esto podría ser un problema al momento de entrar a un salón de clases, en donde los estudiantes podrían desconcentrarse con su presencia.

“Voy a ser el abuelo mechón, pero voy ponerle bueno al estudio. No puedo ser un elemento distractivo para ello. Quiero que ellos sepan que voy a estudiar. A esta edad no tengo tiempo para andar chacoteando, sé lo que vamos a pasar bien igual, pero cada cosa en su momento”, comentó en la entrevista.

Por otra parte, confesó que su ramo menos favorito es el de matemáticas, pero utilizará a todos sus hijos para estudiar y hacer consultas.

El futuro en la salud

Mirando hacia adelante, Paul Vásquez tiene un proyecto a futuro que le gustaría concretar una vez finalizado sus estudios: “Intentaré armar alguna pyme para trabajar, tener ambulancias y ponerlas al servicio de la comunidad”, comentó.

Aunque también posee un plan de respaldo, por si acaso esto no genera frutos: “Estoy tan agradecido de la gente que quiero armar algo para ayudar. Si no lo logro, intentaré trabajar en alguna red de urgencia”.

Finalmente, confirmó que está estudiando sin ninguna beca, puesto que prefirió dejarla para alguien que realmente la necesite: “Puedo solventar mis gastos, no quiero abusar del sistema. Ni tampoco voy a usar el personaje del ‘Flaco’, pero sí voy a sacar mi carnet estudiantil”, refiriéndose a la TNE o pase escolar.