¡Milagro!: joven quedó embarazada y asegura que fue un espíritu porque no ha tenido relaciones sexuales

Impacto ha causado en Colombia el caso de una joven de 19 años que sostiene haber quedado embarazada de un espíritu. TV Noticias de la localidad de Malambo, publicó que la mujer participa de un culto al que asiste semanalmente.

De acuerdo a los medios locales, la joven afirma no haber sostenido relaciones sexuales con un hombre. “Yo no he estado con ningún hombre, de repente dejé de menstruar y mi mamá me llevó al centro de salud a chequeo y salí embarazada”, dijo.

Sobre el espíritu que presuntamente la embarazó detalló que posiblemente no era benigno ni mucho menos santo como el que habría recibido la Virgen María. “Yo digo que es algún mal que me hicieron para que yo quedara embarazada”, aseguró.

Según Crónica el embarazo adolescente sigue siendo una realidad en Colombia. En 2021, se registraron 106.381 de nacimientos en niñas y adolescentes de entre 14 y 19 años.