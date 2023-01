Uno por uno: José Antonio Kast puso en una lista negra a diputados que “salvaron” a Giorgio Jackson

El fundador del Partido Republicano, José Antonio Kast, seguía atentamente este jueves la sesión donde se votaba la Acusación Constitucional contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson.

En sus redes sociales se manifestaba y no hablaba de otra cosa que no fuera de este tema. Incluso ayer celebró su cumpleaños y pidió como regalo la cabeza de Jackson. “Aprobarla (la acusación) no solo es un derecho, sino un deber”, dijo tal como consignó La Cuarta.

Por eso era casi lógico que no se quedara callado una vez que los congresistas rechazaran dicha acusación y disparó directamente contra los responsables: “Se perdió la acusación. Lamentablemente”, escribió en Twitter y mencionó uno a uno los parlamentarios de oposición que, según él, jugaron chueco.

“Los diputados Eduardo Durán, András Celis, Joaquín Lavín, Ximena Ossandón, Francisco Pulgar, Erika Olivera y Karen Medina salvaron al Ministro Jackson de responder por sus infracciones legales y constitucionales”, escribió Kast, elaborando una verdadera “lista negra”.

“Increíble... increíble”, le respondió en apoyo Sergio Melnick. “Debemos recordar a este tipo de políticos con la brújula perdida, cuando se postulen por la centro derecha”, le escribió otro tuitero, entre varias reacciones de sus seguidores.

