Lisandra Silva sobre sus planes de boda: “Queríamos llevar a toda la familia a Cuba y hacer 3 matrimonio”

Ya han pasado varios meses, y hasta años, desde que Raúl Peralta le pidió a Lisandra Silva que unieran sus vidas en sagrado matrimonio.

Cabe recordar que esta petición se llevó a cabo el 21 de septiembre del año 2021, durante un romántico viaje a Maldivas.

Sin embargo, aún no se concreta la fecha del esperado evento, porque la modelo quedó embarazada de su segundo bebé y tuvieron que posponer la boda.

Por esta razón, los seguidores de la pareja siguen preguntándole sobre los planes y cuándo finalmente sería el matrimonio.

Con respecto a esto, Lisandra comentó que: “Comenzamos el año planificando y la verdad es que siempre queremos hacer algo ambicioso, porque los dos somos perfeccionistas y creativos. Somos muy soñadores y, cuando empezamos a organizar, la cosa empieza a crecer y se vuelve abrumador”, explicó la cubana a Página 7.

Asimismo, contó que junto con Raúl han planeado ir al registro civil y firmar el documento, pero “él me dice que no, que cómo se me ocurre, y ahí empezamos de nuevo, desde lo más simple, a construir algo enorme”, aseguró.

¿Hay matri o no?

Sobre algunos locos planes que han tenido durante este tiempo, la exchica reality confesó que: “En un momento, queríamos llevar a toda la familia a Cuba y hacer 3 matrimonios: uno en la playa, otro en la iglesia y otro en un hotel”.

“Siempre nos ponemos a planificar tanto, que quedamos en nada y volvemos a lo básico. No tenemos nada más que el deseo de casarnos”, sostuvo.

Asimismo, la modelo argumenta que es harto trabajo, porque cuando fue a un matrimonio junto al bailarín, se dio cuenta de cada detalle que hay que tener en consideración.

“Vimos todo el trabajo que es organizar un matrimonio. Yo me imaginé haciendo todo eso y fue demasiado”, expresó.

Finalmente, afirma que tiene listo “solo el vestido… ya puse la plata, lo diseñé y todo, pero a varios meses cambió toda la idea de lo que quiero para el vestido. No estoy segura de nada”, sentenció.