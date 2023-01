“Es un comerciante de la política”: Paty Maldonado asegura que Bombo Fica se dio “vuelta la chaqueta” en su rutina en el Patagual

Bombo Fica fue uno de los artistas que triunfó en la reciente edición del Festival del Huaso de Olmué, en donde con su rutina cautivó tanto al Patagual y como a los televidentes, tanto así que fue el rating más alto de todas las jornadas.

Sin embargo, y a pesar de las buenas críticas, a Paty Maldonado no le gustó el espectáculo del humorista en el escenario y aseguró que en sus chistes se notó como se dio vuelta la chaqueta políticamente.

“A mí me cae la raja el Bombo Fica, lo encuentro un tremendo humorista, pero es un comerciante de la política”, inició su descargo durante la última transmisión de “Las Indomables”.

“No es que uno quiera hablar mal del Bombo, no. Siempre fue un extraordinario humorista, pero la cag..., nunca debió marcarse (con la política). Él debió seguir su rutina como lo hacía siempre, la cag...”, agregó.

Asimismo, la Paty calificó como curioso que el comediante asistiera al evento y “le pegara un palo al gobierno. No huev..., poh. Oportunistas, eso son. Oportunistas que quieren sacar dividendo de cualquier minuto, en cualquier segundo, no les interesa la situación del país, les importa un soberano... No les interesa la AFP ni la salud ni la educación. Lo que quieren es ser contratados”, sostuvo.

“Se dan vuelta con una facilidad asquerosa porque saben que la gente está reaccionando en contra (del gobierno)”, aseguró.

Finalmente, la “Maldo” recordó cuando el Bombo Fica apoyó la campaña del Apruebo para cambiar la constitución: “La patada que te llegó el día 4 (de septiembre) fue maravillosa y ahora... vuelta la chaqueta”, sentenció.