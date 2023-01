“¡Tengo fecha!”Coni Piccoli reveló cómo será su matrimonio con Nicolás Achá

Constanza Piccoli realizó una reveladora ronda de preguntas con sus seguidores de Instagram, quienes le preguntaron de inmediato por los detalles de su matrimonio con Nicolás Achá, con quien se comprometió en 2021, tal como consigna Tiempo X.

De hecho, lo primero que hizo fue referirse a su vestido, ya que en noviembre estuvo probándose algunos: “¡Me lo pidieron harto! Jajaja. No está demás decir que obvio que en este video no sale mi vestido elegido, pero todos estos fueron mis favoritos”, dijo Coni Piccoli, agradeciéndole a @nevadanovias “por hacer de esta experiencia algo aún más único y especial”.

Después que una de sus seguidoras le preguntara directamente “¿Cuándo es tu matrimonio?”, ella reveló que “tengo fecha de matrimonio, eso me tiene pero contenta, al fin. Lo único que les puedo adelantar es que es este año. Para las personas que son mis amigos, familia, lo que sea, que no saben de esto es porque recién ayer pusimos la fecha, así que no se sientan mal porque no saben, no le hemos contado a nadie, a absolutamente a nadie, no se ofendan”.

“Yo igual les voy a ir mostrando todo, todo, todo lo que voy a hacer en mi matrimonio, las cosas que queremos poner porque son un montón de detalles que es impresionante”, agregó la actriz de “Bakan”.

“¿Por qué no te casarás por la iglesia?, ¿No eres de alguna religión? fue una de las otras preguntas a las cuales respondió bien claro: “La verdad es que si creo en Dios pero no creo en la iglesia, no creo tanto en el ser humano, no creo en esa institución pero sí en Dios. Y tengo mis propios rituales para conectarme con él, no necesito ir a la iglesia y bueno, Nico es ateo, entonces el tema de la iglesia y los curas y todo eso no son parte de nosotros”, aseguró la ex Bakan.

