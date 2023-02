“Nos dieron la hora”: Vale Roth ya tiene fecha para su matrimonio y ¡falta poquito!

Valentina Roth acostumbra a compartir muchos detalles de su vida personal con sus seguidores, tal como su embarazo y su relación amorosa con Miguel de la Fuente, de quien ha demostrado que se encuentra muy enamorada.

Recordemos que tanto es el amor entre la pareja, que hace solamente un par de semanas que dieron a conocer que sellarán su amor en sagrado matrimonio.

Bajo este contexto, la exchica “Calle 7″ reveló que ya tienen la fecha para su boda y que se encuentra preparando alguno de los detalles porque es más pronto de lo que tenían planeado.

“¡Nos dieron hora! Nos casamos el 18 de marzo”, escribió en sus historias de Instagram adjuntando una foto junto a su futuro esposo.

Posteriormente, Vale tuvo que salir a aclarar que no quiere que le hagan despedida de soltero a su pololo, ya que solamente es el matrimonio por el civil: “No es ahora po’ hueón, es para cuando nos casemos por la iglesia. ¡Cálmense!”.

Sin embargo, aseguró que “cuando me hagan mi despedida quiero muchos vedettos que me suban y me den vuelta”, comentó en tono de broma y aclaró que no le gustan mucho estas fiestas previas porque “le da mucha paja”.

“¡Qué ordinario puros penes!”, exclamó Valentina para luego soltar una carcajada.