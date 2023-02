“No están las condiciones para asistir... Una sale para atrás yendo”: Pamela Díaz sobre su ausencia en la gala de Viña

Hace algunos días que Pamela Díaz y Jean Philippe confirmaron que no participarán de la Gala del Festival de Viña 2023 tras tener otro evento en agenda.

En este contexto, es donde la “Fiera” reveló que uno de los motivos es el gran gasto económico que se debe hacer para pararse en la alfombra roja de la Ciudad Jardín: ”No están las condiciones para asistir. Una sale para atrás yendo”, aseguró.

“No necesito ser más famosa o conocida, lo que necesito es tener todos los meses un sueldo. Obviamente me gusta el espectáculo y el show de las alfombras rojas, pero participar significaría un gasto económico que no estoy dispuesta a asumir”, explicó en una conversación con Las Últimas Noticias.

Posteriormente, Pamela Díaz calculó cuánto dinero podría gastar en el evento: “Tiene un costo no menor. Imagínate, si sacas una cuenta rápida y sólo si consideramos traslados y estadía, al ojo sale 400 mil pesos”.

“A eso le debes sumar los honorarios de tu equipo, que son maquillaje, peluquería, equipo digital para redes sociales y mi asistente. Ellos nos trabajan por canje”, agregó.

Las pilchas carísimas

En relación con el vestuario, Pamela Díaz asegura que las pilchas para una alfombra roja “es mucha plata”. “El costo del vestido depende de cada uno, si uno quiere gastar 50 mil o 4 millones está en su derecho. Pero en todos los escenarios uno sale perdiendo”, comentó.

Asimismo, la comunicadora aseguró que la organización del evento viñamarino no garantiza ningún tipo de ayuda económica para los gastos correspondientes, es decir: “No te pasa hotel, no te pagan nada. Entonces yo me pregunto: ‘¿Para qué ir?’, qué gana una”.

“Creo que deberían plantear de mejor forma todo esto. Por ejemplo, que te pongan el alojamiento junto con la invitación y una, por último, paga el alojamiento de su equipo. Algo así, algún gesto que te ayude a amortiguar todo”, finalizó Pamela.