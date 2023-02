“Decidimos separar nuestras vidas”: Tonka Tomicic confiesa quiebre con Parived

La animadora Tonka Tomicic rompió el silencio respecto a la difícil situación personal y profesional que está viviendo -por la formalización de su marido, Marco Antonio López, Parived, quien quedó con la medida cautelar de arraigo nacional, por el delito de receptación de relojes de lujo- y señaló que “siente rabia, tristeza e impotencia”, en entrevista con Canal 13, transmitida por 13.cl

“Te queremos escuchar, esto es una conversación muy necesaria” le dijo la animadora de “Tu Dia” Priscila Vargas, a lo que la exBienvenidos confesó que ya no están juntos como pareja, pero fue una decisión que venía de hace tiempo atrás.

“Estoy de varias formas, no es sólo una emoción o un sentimiento que está conmigo. Dentro de todo estoy tranquila (pero) siento rabia, mucha tristeza, también impotencia. Tengo que dar vuelta a la página. He guardado mucho silencio y me ha jugado en contra”, señaló haciendo un mea culpa por no haber hablado antes y dejar que se especulara sobre su participación en el caso, la cual fiscalía determinó que su único vinculo con el caso, es por los cheques que le prestó a Parived.

“Decidimos separar nuestras vidas”

Además, Tonka confesó a corazón abierto que después de 20 años, la relación se terminó, aunque siguen siendo amigos.

La investigación “no marcó un antes ni después. Somos una pareja de 20 años, donde nos apoyamos mucho. Llevábamos un tiempo hablando sobre nuestro pasado, presente y futuro y veníamos pensando la opción de dividir nuestros caminos y decidimos separar nuestras vidas, pero no tiene relación con la investigación, estaba conversado de antes”, reveló.

El allanamiento

Fue el 31 de enero cuando la casa de la animadora fue allanada por la PDI en busca del celular de Parived. Sin embargo, el hombre investigado no se encontraba en el domicilio, puesto que andaba haciendo trekking, por los cerros aledaños al condominio Santa Teresa en Lo Barnechea.

Al día siguiente, se confirmó orden de arresto contra el esposo de la animadora, quien se entregó 24 horas después y se presentó a la audiencia de formalización junto a su abogado. Ocasión donde la fiscalía requisó su teléfono personal.