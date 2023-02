“Te da vergüenza”: La confesión de Tonka Tomicic tras verse involucrada en caso joyas

La animadora Tonka Tomicic rompió el silencio respecto a la difícil situación personal y profesional que está viviendo -por la formalización de su marido, Marco Antonio López, Parived, quien quedó con la medida cautelar de arraigo nacional, por el delito de receptación de relojes de lujo- y señaló que “siente rabia, tristeza e impotencia”, en entrevista con Canal 13, transmitida por 13.cl

Tras confesar que se separó de Marco Antonio López y confirmar que no hay vuelta atrás, puesto que fue una decisión conversada, se refirió respecto a la sensación que le dio verse involucrada en la crónica roja, ligada a una investigación judicial y el juicio mediático que calificó como “descarnado”.

“Te da mucha vergüenza. cuando te ves en la crónica policial es terrible, porque mi vida ni tiene nada que ver con eso. Es casi como ver una película y tu eres el protagonista”.

Por este mismo motivo decidió dar la cara y hablar abiertamente en entrevista con los animadores José Luis Repenning y Priscilla Vargas.

“Soy una mujer fuerte, sensible, pero fuerte y no me voy a quedar en el suelo. Esto me hace tener más potencia para salir adelante”, señaló aguerrida.

Si bien, hizo un mea culpa por guardar tanto silencio y no hablar antes, señaló que “No quiero que se enturbie la conexión con el público. En este minuto tengo que hacerlo, porque me cansé de las respuestas que no tienen que ver conmigo”.

Finalmente, señaló que aunque suene extraño está “mejor que nunca”.

“Claro que he llorado, me ha dado rabia y he tirado unos garabatos. pero me he dedicado a hacer cosas que me han movilizado y permitido buscar nuevas aristas dentro de mí y tocar otras teclas. Yo le doy vuelta. Hoy tengo una oportunidad. Tengo muy clara la realidad, pero soy muy positiva”.

La separación

Tonka contó que la investigación “no marcó un antes ni después Somos una pareja de 20 años, donde nos apoyamos mucho. Llevábamos un tiempo hablando sobre nuestro pasado, presente y futuro. Veníamos pensando la opción de dividir nuestros caminos y decidimos separar nuestras vidas, pero no tendría relación con la investigación”, sentenció.