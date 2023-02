“Mucha gente me empezó a funar por esas historias... de que era facho”: El mea culpa de Pailita tras criticar al Gobierno por incendios forestales

Pailita está en el centro de la polémica tras haber criticado el actuar del gobierno frente a los incendios forestales que están afectando a las regiones de Ñuble y BioBío, siniestro que ha dejado a miles de damnificados y hasta el momento 13 personas fallecidas.

A través de sus historias de Instagram, el cantante nacional escribió: “Gabriel Boric y Gobierno de Chile, hagan alguna hu… Se está quemando todo. Muevan la ra… mie…”, fue el mensaje que el artista había publicado en sus historias, pero luego borró ante la molestia de sus seguidores.

A raíz de esta situación, y porque muchas personas empezaron a “funar” al intérprete de “Ultra Solo”, Pailita decidió pausar sus vacaciones en Cancún para realizar una transmisión en vivo para referirse a sus controversiales dichos.

“No la pensé en el momento, pero igual mucha gente me empezó a funar por esas historias, tratándome mal, de que era facho”, explicó de entrada.

Asimismo, le pidió disculpas al Presidente Gabriel Boric y al Gobierno de Chile por sus palabras y aseguró que estaba arrepentido.

“Me pongo los pantalones y pido disculpas si es que le afectó a alguien, yo no soy facho para que me anden diciendo así. Yo no estoy ni ahí con los partidos políticos, nunca me ha gustado la política, cuando me entrevistan pido que no me pregunten porque yo no sé nada de política y quizás la cag… en haber subido esas historias, la vendí, le dije al Presidente, que no había llegado allá, de que por qué no saca a los milicos, la gente siempre lo ve todo a su manera”, señaló.

Con respecto a la captura en donde mencionaba que había que sacar a los militares a la calle para que ayudarán en la actual catástrofe, el artista afirmó que “en ningún momento lo dije con la intención de que ellos tenían que ir a apagar el incendio, yo sé que ellos no son bomberos. Yo dije que tenían que sacar a los milicos porque antes de responderle a él yo vi una publicación de que había mucha gente mal, que necesitaba que les prestaran servicios, para evacuar a la gente de las casas. Yo no encuentro cuál es el problema si los milicos pueden prestar ese servicio de salir a la calle a ayudar a la gente, solo que ellos lo vieron a su manera”, explicó.

“Yo lo único que trato es ayudar a mi forma y a mi manera”, finalizó.