“Qué le dé gracias a Dios que esto se destapó ahora y no una semana atrás”: Claudio Reyes hizo bolsa a Tonka Tomicic

Claudio Reyes nuevamente afiló su lengua y arremetió con todo en contra de Tonka Tomicic tras la polémica del “Caso Relojes Vip”, en donde su exmarido, Marco Antonio López, se encuentra como uno de los principales involucrados.

Cabe recordar que hace solamente unos días que la rostro de la Canal 13 realizó una entrevista para hablar sobre esta situación, en donde confesó que terminó su relación con Parived y aseguró que no estaba al tanto de sus negocios.

Bajo este contexto, el humorista decidió repasar el caso durante la última transmisión del programa Facho Cola.

“Demasiado se demoró en darle la patada en la ra... a ese chanta. Yo pregunté por qué cresta se llama Parived, si tiene que ver con una religión, pero no... es chanta”, aseguró de entrada.

“Mucho se demoró doña Tonka en darle una patada en la ra..., pero mi admirado Hermógenes (Pérez de Arce) le mandó a decir que si necesitaba abogado su marido, ya sabe que con él no cuenta para nada”, bromeó tras el fuerte roce que sufrió la comunicadora con el exdiputado.

Posteriormente, Claudio comentó que “a mí no me caía mal (Tonka), hasta que vi cuando echó a Hermógenes del estudio. De una arbitrariedad, hue..., de una intolerancia. Y gente que se ha llenado la boca y los bolsillos de justamente lo contrario: de la tolerancia, de un Chile inclusivo, de un Chile para todos”.

“Qué le dé gracias a Dios que esto se destapó ahora y no una semana atrás, porque no hubiera animado el Festival de Las Condes. La cue... que tuvo y se embolsó esa buena cantidad de milloncitos por hacer esta pega. Así que se golpee el pechito, porque no se lo merecía”, sentenció.