Millonaria donación: Empresarios abrieron la billetera y dejaron sin habla a Pancho Saavedra

Durante la noche de este miércoles 8 de febrero se llevó el evento solidario para ayudar a las personas damnificadas por los incendios forestales de la zona sur de nuestro país, “Levantemos el Sur”, campaña que fue liderada por el animador de Canal 13 Francisco Saavedra, quien quedó sin habla cuando recibió la millonaria donación a nombre de los empresarios.

Fue el expresidente de la Confederación de la Producción y Comercio (CPC), Juan Sutil, quien anunció la suculenta cifra, equivalente a 700 millones de pesos, para ir en ayuda de las familias damnificadas afectadas.

“Estoy consternado, estoy anonadado, estoy desolado. Se han perdido vidas humanas, como la bombero que falleció y muchos otros. Estoy con el corazón destruido porque hay personas que han actuado incorrectamente en perjuicio de muchas personas que hoy queremos ayudar con esta campaña”, dijo el empresario, en representación del gremio.

Ante tamaña donación, el “Socio de la parrilla” solo atinó a aplaudir y reiterar los agradecimientos. “Agradecemos a todos los empresarios, muchas muchas gracias por la generosidad”, señaló emocionado.

En el evento solidario “Levantemos el Sur”, organizado por el conductor de “Lugares que hablan” y Desafío Levantemos Chile, contó con la participación de diversos rostros como Marín Cárcamo, Pailita Millaray Viera y Bombo Fica, entre otros famosos y fue transmitido desde la cuenta de Instagram del animador @franciscosaavedr

La meta es alcanzar, al menos mil millones de pesos y según indicó Saavedra, esa cifra fue alcanzada.

“La meta y el cierre de una hermosa noche. Lo logramos”, publicó.

Stefan Kramer donó carcajadas

El primero en debutar y dar inicio a la jornada solidaria fue Stefan Kramer, quien sorprendió a los cibernautas imitando a algunos rostros de la televisión chilena, entre ellos: Don Francisco, Julio César Rodríguez y Jorge Zabaleta.

Asimismo, el imitador le sacó varias carcajadas a Pancho Saavedra, animador de la causa, tras una sorprendente imitación de Evelyn Matthei, refiriéndose al momento en que la alcaldesa de Providencia aseguró que Shakira le había copiado el look en el video musical junto con Bizarrap.

“A mi me da mucha rabia Shakira porque me copió la blusa en el video así estoy enojada con esa hue… La verdad es que me piqué”, bromeó.

Posteriormente, Stefan explicó que su objetivo al realizar esta actuación online era incentivar a todos los usuarios de Instagram a donar a la causa.