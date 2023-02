“Eso es muy tóxico”: Thais Jordao se defiende de críticas por vacacionar con Iván Núñez sin los hijos del periodista

Thais Jordao, la actual pareja del periodista y rostro de 24 Horas, Iván Núñez, tuvo este fin de semana un fuerte encontrón con algunas de sus seguidoras de Instagram, luego que ellas acusaran a la brasileña de ser “una madrastra de las malas” y le criticaran no tener fotos de los demás hijos del comunicador en sus redes sociales.

La polémica se armó en una de las últimas publicaciones de Jordao, y en las cuales se deja ver junto a Núñez y el hijo de ambos (Héctor) disfrutando de unas placenteras vacaciones en la sureña localidad de Pucón, en Villarrica.

“El amor se compone de una sola alma que habita en dos cuerpos. Te quiero para volvernos locos de risa, ebrios de nada y pasear sin prisa por las calles, eso sí, tomados de la mano, mejor dicho, del corazón, así defino nuestras vacaciones”, escribió la brasileña en la red social, quien encontró la inmediata y romántica respuesta de su pareja.

La respuesta de la pareja de Iván Núñez

“Hermosos días juntos bichita. El corazón está llenito después de estas vacaciones”, rescató el periodista.

Una secuencia de siete fotografías donde se ve a la pareja disfrutar de las aguas termales del lugar junto a su hijo. Algo que, al parecer, no le pareció a algunas de sus fans, quienes le preguntaron porqué no estaban los otros hijos del periodista, y que tuvo de su fallido matrimonio con Marlene de la Fuente, en dichas postales.

“¿Y las fotos con sus otros hijos? ¿No son familia?”, “ay, qué miedo tener una madrastra de las malas porque así suenas” o “te pasaste un poco con decir que no tendrías fotos en tu Instagram con hijos que no son tuyos. Los hijos de tu actual pareja son parte de su vida y no tendría nada de malo tener fotos con ellos”, que llevaron a la brasileña a defenderse de las críticas.

“¿Por qué yo tendría que tener en mi Instagram fotos con hijos que no son míos?”, inició Thais, quien calificó las críticas de “tóxicas” y pidió a las usuarias dejar de “defender lo indefendible”.

Thais Jordao respondió por los cuestionamientos en su contra. Fuente: Instagram @thaajordao7.

“Esa pregunta podrías hacerla al primer hijo de Iván, el hijo de su primer matrimonio. Como ese niño tuvo una súper mamá que lo amó ante todo, hoy es un hombre tierno y respetuoso. Un hombre de esos con valores. Sólo preguntándole a él podrías formarte una opinión sobre ese tema”, complementó la actual pareja de Núñez, quien cerró la polémica explicando que no publica fotos de los hijos del periodista de De La Fuente por respeto.

“No posteo fotos que tengo con uno de los hijos de mi pareja por respeto a todos los otros. No vengan a ponerme en un papel que no es mío. ¡Paren de defender lo indefendible! Si tú lees una vez más, lo que escribió la persona y mi respuesta, verás que eso no fue lo que hablé. Ustedes tienen una costumbre de poner palabras en la boca de la gente. Eso es muy tóxico”, cerró.