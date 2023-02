“Es una estrategia mediática”: Laura Landaeta aseguró que Tonka y Parived jamás terminaron su relación

Este lunes la periodista Laura Landaeta fue invitada al matinal Mucho gusto de Mega, donde se refirió a la comentada entrevista de Parived a La Tercera.

“Creo que la situación en que él está es muy grave. Primero, mencionar a Felipe Camiroaga, que me parece una falta de respeto total. En segundo lugar, dar una entrevista para no decir nada. Me parece que fue pésima estrategia”, aseguró la profesional al inicio de su comentario.

“No le creo nada. Lo he escuchado a él hablando de delinquir, cómo le voy a creer. Transcritas, son más de diez mil fojas de escuchas. Realmente la PDI aquí hizo un trabajo de lujo”, dijo Landaeta, aunque luego revelaría una información que dejó a todos estupefactos en el estudio del matinal.

Todo esto, porque la animadora del programa, Karen Doggenweiler, le consultó su parecer sobre la separación de la pareja, confirmada tanto por Tonka como Parived. La respuesta de Laura fue bastante inesperada, ya que dijo:

“Viven juntos y tienen la misma rutina de siempre. No tienen una rutina distinta ni son personas que están cada uno en su lado de la casa. Se vinculan igual que siempre”, aseguró.

“La verdad es que no creo que estén separados. Creo que es una estrategia mediática y que está al nivel de la poca inteligencia que han tenido como pareja durante todo este proceso”, agregó, tal como consigna Página 7.

“No sé qué pretendían con eso, exculparla a ella, no tengo idea. Ahora, a favor de Parived, puedo decir que en varias conversaciones él se siente culpable por haber involucrado a Tonka en este enredo”, aseveró la periodista de investigación.

“No tiene que ver con esto”

Cabe recordar que en entrevista con los conductores del matinal Tu día, la animadora de Canal 13 confirmó el quiebre de su relación con López.

“Hace un tiempo veníamos conversando la opción de dividir nuestros caminos. No tiene que ver con esto (investigación del caso relojes). Fue circunstancial, calzaron los tiempos”, aseguró Tonka Tomicic en aquella oportunidad.