No solo Tonka y Parived: Libro promete dejar farándula patas para arriba por caso Rolex

El polémico y farandulero Caso Relojes, que tiene involucrado a una de las parejas de más alta alcurnia y mediática del país, Tonka Tomicic y Marco Antonio López, Parived, al parecer, dejará a varios famosos dando la hora, puesto que la investigación realizada por la periodista Laura Landaeta y Diego Ortiz, revelará que la compra de artículos de lujo, de dudosa procedencia, habría sido una práctica habitual dentro del yet set nacional.

“Para mí es súper importante no banalizar el tema en la copucha mediática. En el expediente y según los antecedentes que hay, hay futbolistas, tenistas, actores, animadores, políticos y jueces mencionados”, comentó la periodista, quien ya ha lanzado dos reportajes en el medio Interferencia, pertenecientes a libro que lanzará en mayo, donde, se presume, dejará a la farándula patas para arriba, contó en Mucho Gusto.

Dentro del adelanto, donde asegura saldrá mucha información a la luz, puso en duda la honestidad de un juez de la Corte Suprema, señalando que aparece mencionado por quienes han dado testimonio a la PDI.

“Yo me pregunto por qué el fiscal Baeza no ha abierto una arista de los receptadores. Si queremos darle una señal a la sociedad, que un juez de la Corte Suprema esté comprando Rolex robados es delicado. A mí no me consta que sea así, me consta que lo dicen algunos que ya han prestado testimonio de forma voluntaria”, añadió.

“Acá hay todo un aparataje. El negocio esconde explotación infantil y delitos muy grave. Hay unos homicidios...”.

“Ella participa”

Además, respecto a la animadora de Canal 13 señaló que tendría más participación de lo que se cree, incluso figura dando “instrucciones”.

“Ella participa en varias conversaciones donde hay escuchas telefónicas y en esas escuchas telefónicas, está al lado de él dándole instrucciones. Se escucha la voz...No hay forma de negar que ella sabía de esto, por lo menos del 2018”, señaló.

De los dos reportajes publicados, evidenció que Tonka aconsejó a Parived a “hacerse el hueón” respecto a las escuchas telefónicas y que ella usó aros robados en la premiación de los Copihues de Oro. Este domingo lanzará un tercer reportaje, donde adelantará más detalles del caso. Aponer las alarmas.