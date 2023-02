“Tu comentario me subestima e insulta”: Kel Calderón furia con seguidora que criticó a su nuevo pololo

Una extensa y directa respuesta le ofreció Kel Calderón a una seguidora de Instagram por criticar duramente a su actual pololo, el chef Renzo Tissinetti, por la negativa del joven a tomarse una selfie con un globo con forma de corazón y la hija de Raquel Argandoña en Instagram en las celebraciones del Día de los Enamorados.

Si bien a los pocos minutos de haberle escrito el mensaje a la usuaria en la red social, Kel decidió borrarlo, el registro fue captado por la cuenta @copuchas_tv1, que lo volvió a publicar en sus historias de Instagram.

Kel Calderón

“No para Instagram no, ni cag... ¿Me vas a hacer tomar el corazón? (...) no voy a salir con un corazón en la mano, la madre que me parió”, dijo el chef en el polémico video que subió la influencer, y que le permitió a la usuaria criticar a Tissinetti, y de paso, aconsejar a Calderón de no seguir con él.

“Es que sabes pasa, ni siquiera es por defender a Renzo porque él tiene la madurez y la inteligencia de sobra para defenderse solo. Ni siquiera es por mencionar lo horrible que habla de ti que emitas una opinión de ese nivel ‘amiga ahí no es’ tipo ‘él no te conviene para tu vida’ sin haber pasado siquiera un segundo de tu existencia con esa persona”, inició la abogada, quien luego se dedicó a exponer lo que, a su juicio, fue un desafortunado comentario de su seguidora.

Kel Calderón se sinceró sobre su vida romántica: “Estoy muy contenta, estoy bien acompañada”

“Ni cagan...”: Pololo de Kel Calderón generó críticas por actitud anti romántica

“En otras palabras, estás en la ignorancia más absoluta respecto al tipo de ser humano que es la persona de la cual opinas. Tampoco lo hago por contarte el como detesto a las personas prejuiciosas y que tratan al otro de manera paternalista. Simplemente quiero responderte porque tu comentario me subestima e insulta mi capacidad de tomar decisiones como la mujer adulta que soy”, prosiguió.

“Me siento sumamente capaz y segura de mi misma, y creo que me ha tocado vivir y conocer bastante como para saber lo que me conviene y lo que quiero para mi vida y si en algún momento considero que quiero algo diferente, seré la primera en tomar las decisiones que me lleven a estar cómoda conmigo otra vez”, expuso Kel, quien aseguró que “sin importar lo dolorosas que estas decisiones puedan ser. Espero de corazón que en tu caso puedas decir lo mismo”.