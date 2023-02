¡Alerta en el Kpop! J-Hope de BTS se une al ejército de su país

Jung Hoseok más conocido por su nombre artístico J-Hope será el segundo miembro de la popular banda BTS en iniciar su servicio militar obligatorio en Corea del Sur. Recordemos que Jin fue el primero en ingresar a las filas en diciembre del 2022.

A través de un breve comunicado publicado en sus redes sociales oficiales, la banda ha informado a sus fans sobre la partida de J-Hope. “Queremos anunciar que J-Hope ha comenzado su proceso de enlistamiento militar, solicitando la terminación de su aplazamiento de enlistamiento”, afirmó el mensaje.

[공지] 방탄소년단 j-hope 병역 이행 계획 안내 (+ENG/JPN/CHN)https://t.co/pOzktnNu2q — BTS_official (@bts_bighit) February 26, 2023

Los integrantes de BTS han expresado su apoyo a su compañero y han pedido a sus fans que lo respalden durante este tiempo. “Pedimos su continuo amor y apoyo para J-Hope hasta que complete su servicio militar y regrese sano y salvo. Nuestra empresa hará todo lo posible para brindar apoyo a nuestro artista”, declararon en el comunicado.

Cabe recordar que en octubre de 2022, todos los integrantes de la banda anunciaron que se inscribirían en el servicio militar obligatorio.

Por su parte, J-Hope compartió su último proyecto con sus fans antes de partir: su documental “J-hope IN THE BOX”. En este trabajo, el artista de 29 años detalla su viaje de producción para su primer álbum oficial en solitario, titulado “Jack In The Box”. Con esto, J-Hope deja un legado de su talento musical mientras cumple con su deber como ciudadano coreano.