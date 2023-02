“¿Cuál es la manía de tirar mierda?”: Naya Fácil tomó drástica decisión tras fuertes críticas por su cambio de look

La influencer Naya Fácil llegó a su límite tras fuertes críticas por su cambio de look. La personalidad se convirtió en blanco de memes en las redes sociales, por lo que tomó una drástica decisión.

Todo comenzó durante el sábado pasado, cuando la joven decidió variar un poco su peinado realizando unas grandes trenzas rubias. Sin embargo, tras dar a conocer su nuevo cabello, recibió malos comentarios de sus seguidores.

Aunque en primera instancia ella defendió su decisión, no le duró mucho, ya que el domingo anunció que estaba muy afectada por el odio.

“Si no les gusta no opinen, nada más que eso pido hue… pero cuál es la manía de tirar mierda. ¿Cuál es la manía? Hay gente que tira comentarios malos, pero en buena onda, como ‘Naya, te quiero mucho, te sigo hace rato, pero no te quedan’. ¡Yo no pregunté! Y me duele”, partió señalando a través de las historias de su cuenta de Instagram.

Asimismo, Naya retó a los cibernautas: “Aprendan a sacar lo negativo de su vocabulario, especialmente si se trata de otra persona”.

“Tengo mucha pena por eso y me voy a sacar las trenzas, lo digo públicamente, no estoy dispuesta a aguantar todos los comentarios de mierda que he recibido. Me arruinaron po’ hue… si como yo voy a andar con algo que todo el mundo opina mal”, continuó diciendo notablemente afectada.

Finalmente, Naya Fácil mostró su pelo sin su cambio de look: “Ahí me saqué las trenzas, ¿ya? Para que todos sean felices y no sigan opinando sobre mí, por favor”, pidió.

“No quiero que se burlen de mí, no quiero. Ojalá entiendan no opinar del resto, ustedes no saben el daño que hacen”, concluyó.