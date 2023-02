Coté López analizó la polémica de Pailita tras funa de su expareja: “Están distorsionando y aumentando algo demasiado”

La funa de Pailita sigue dando que hablar en el mundo de las redes sociales, y esta vez fue Coté López quien se tomó la palabra para analizar la polémica del cantante urbano con su expareja.

Cabe recordar que la antigua polola del artista, Scarleth, expuso que: “Sólo me tuviste encerrada para que nadie me viera, provocaste una pelea para que yo quedara como la tóxica y te vayas a Disney sin decirme”.

“Manipulador, narcisista, malo, arrogante (…) y que te quede claro que fuiste y sigues siendo un maldito narcisista, así que no me trates de busca fama o que ahora porque eres cantante y famoso hago este público”, sostuvo la menor de 17 años.

“Creo que el error de él....”

Posteriormente, Coté López fue consultada por esta situación tras realizar la típica dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores de Instagram.

“¿Qué opinas del pedófilo de Pailita y que tenía encerrada a su mina?”, consultó uno de los cibernautas.

“Primero esas palabras son muy fuertes y me gustaría desglosarlas. Pedófilo no se usa de ninguna manera en el caso de una relación consentida y no existe tanta diferencia de edad, así que por favor no le den un mal uso a la palabra”, explicó de entrada.

“‘Encerrada’ quiere decir que si ella abre la puerta la puerta está con llave, lo que no es el caso, ella si salía lo que pasa es que ella quería estar en los eventos de él, que es muy diferente”, complementó.

Finalmente, la modelo aseguró que: “Creo que están distorsionando y aumentando algo demasiado. Ella lo quiso acompañar, recién estaban juntos, él es público y quería resguardar su privacidad para que no estuvieran luego hablando de ellos; pero ella como niña que es quería que él la mostrara más porque a lo mejora así se sentía más valorada, entendible también”.

“Creo que el error de él fue no haberle contado de su viaje pero también es un cabro chico y qué sabemos nosotros del porqué no lo hizo, yo escribo de lo que vi en un live no más. Es mi análisis de sapa jajaja”, concluyó la empresaria.