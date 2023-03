Pura proteína: La dieta que realizó Raquel Argandoña y que casi le cuesta la vida

El lunes la animadora Raquel Argandoña estuvo al borde de la muerte. Así lo contó entrevista con el medio LUN, tras atorarse con un trozo de pollo que le bloqueó la garganta y no la dejó respirar por varias minutos. Situación que aseguró, “no se la deseó ni a mi peor enemigo”.

“Fue espantoso, sentí que me moría, entonces salí a pedir ayuda al pasillo, pero no había nadie. Llamé al conserje, que me decía ‘¿aló, aló?’ y yo no podía responder. Cuando estás atorada la voz no te sale”, detalló aún impactada, la animadora de TV+.

Lo que comía Argandoña es parte de una popular dieta que está en tendencia y donde solo se debe consumir proteína de origen animal, dejando de lado las frutas y verduras, las cuales, además de su aporte nutricional, también ayudan para que las comidas no queden tan secas.

Si bien, los nutriólogos confirman que las dietas secas o hiperproteicas hacen bajar de peso, recomiendan tomar precauciones, puesto que son aptas para todo tipo de personas, indicaron al mismo medio. Resaltando que se deben realizar de manera temporal no de forma permanente.

Según contó la animadora ”estoy haciendo una dieta en la que como pura proteína: pollo y huevo duro. Ya he bajado cinco kilos”, indicó, revelando que el motivo era para someterse a una operación.

Respecto al trozo de carne que la atoró, dijo que es “súper seco, porque hago el pollo Grill y en tiritas”, razón por la cual la falta de líquido contribuyó a que quedará atascado en su garganta.

Raquel Argandoña

Tres minutos de terror

“Me empecé a poner roja. Me metí la mano a la boca y nada. Me miré al espejo y tenía la cara y la cabeza hinchada. Dije ‘ya, me muero’. Estaba lista”, explicó.

“Me afirmé a la taza del baño y ahí parece que apreté algo, porque me hinqué. Ahí sentí que se hizo un espacio en que pude respirar un poco”, confesó.

“Deben haber sido tres minutos de terror”, explicó, agregando que debe haber estado casi cinco horas con otro tipo de voz y con la garganta irritada.

“Pienso en lo que pasó y lloro, porque fue tan terrible que no me entraba el aire. Pensé en meterme un cuchillo o un lápiz ¡pero cómo! Debe ser la muerte más desesperante, porque sabes que no tienes nada que hacer porque el aire se te acabó”, agregó la madre de Kel Calderón.