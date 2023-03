“Pamela no entendió mi comentario”: Titi García Huidobro aclara polémica tras defensa al Kiwi

Titi García Huidobro salió a aclarar la polémica que se generó con Pamela Leiva tras defender al Kiwi y criticar su despido, luego de robarle un piquito a la comediante, a modo de replicar el beso consensuado que se dio con el actor Gonzalo Valenzuela durante la primera noche del Festival de Viña 2023.

En conversación con Publimetro la panelista de “Sígueme y te sigo” explicó sus dichos, los cuales fueron interpretados por la humorista como si estuviera bajándole el perfil a la actitud realizada por el notero -quien fue desvinculado de TVN- y reclamó que Huidobro le estaría dando un mal ejemplo a sus hijos.

“Me la encontré con sus hijos en el festival, nos saludamos… Como que me chocó, porque digo, ese es el mensaje que le está dando a los niños: ‘Si no te agarra la pechuga no le pongas color’. Eso me parece grave”, dijo la comediante en “Zona de Estrellas”.

Ante esto, la locutora radial reiteró que su defensa hacia el Kiwi fue netamente en relación a su despido y no hacia el hecho en sí, el cual condenó de manera categórica.

“Nada que ver que involucre a mis hijos”

“Mi comentario sobre lo que sucedió con Pamela y el Kiwi fue con respecto a la decisión de los ejecutivos de TVN de sacarlo del Buenos días a todos. Condeno absolutamente cualquier hecho en el que se abuse de otra persona, de cualquier forma. Mis dardos iban al despido del Kiwi no al hecho en sí”, explicó de entrada.

Debido a esto, lamentó que Leiva involucrara a sus hijos en el asunto, puesto que consideró: “no entendió lo que quise decir”.

“No tiene nada que ver que involucre a mis hijos. O sea, sí, yo andaba con mis hijos en el Festival, pero mi opinión, vuelvo a reiterar, fue que encontré un poco drástica la decisión del despido... Pamela tampoco entendió por dónde iba mi comentario”.

“Lo que comenté, fue que sentí que era un poco exagerado haberlo despedido del programa. Pero, claramente fue un error del Kiwi, porque obviamente nadie puede robarle un beso a nadie, ni hacer algo que la otra persona no esté de acuerdo”, sentenció.

Respecto al encuentro con la humorista, confirmó que “fue muy buena onda, muy simpática como siempre, nunca he tenido ningún problema con ella, pero no hablamos del tema”, cerró.