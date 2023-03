“Entendí que hay gente mala”: Álvaro Ballero escribió preocupantes palabras en sus redes sociales

Álvaro Ballero alertó a sus seguidores en redes sociales luego de publicar preocupantes palabras sobre cómo se ha sentido en estos días.

Cabe recordar que el exchico reality fue desvinculado de Canal 13, después de trabajar en la señal por más de 10 años y a raíz de esta situación, se encuentra viviendo un difícil momento en su vida personal.

En la publicación rescatada por La Cuarta, el profesional escribió: “Gracias, hasta por los momentos más sombríos. Borré o borraré el texto porque sé que es muy probable que algunos o varios portales digitales lo repliquen y tergiversen, y sólo escribo aquí para ser sincero y sintonizar con ustedes, con mi realidad que no es nada del otro mundo y muchos estamos pasando, puede que esté post esté o que se esfume”, comenzó diciendo en su cuenta de Instagram.

“Sé que aquí uno debe mostrar “lo mejor” de sus vidas, aunque sea una mentira, pero está vez seré sincero, como siempre he acostumbrado, creo....Gracias Ludmila por estar, aunque sea difícil, en los momentos que no quiero despertar, que no califican para la publicación de Instagram, en esos recuerdos que quieres eliminar, o esos que simplemente no le cuentas a nadie, sí, ni siquiera a los que llamas ‘mejores amigos’”, fueron las palabras a su esposa, Ludmila.

Asimismo, afirmó que “han sido días sombríos, entendí que hay gente mala, esos que creía no existían, pero hay, y más de los que pensaba, lo peor es que toman decisiones, sin embargo contigo a mi lado, puedo salir, no sé cómo, pero lo haré”.

En la misma línea habló sobre el trabajo que realiza día a día para superar los malos días: “Gracias a Dios por las dificultades, por los tropiezos, por hundirme, quizás lo necesitaba, para entender lo que realmente importa, que claro, no son los ceros a la derecha de la cuenta del banco, es todo eso que siempre tuve, pero por tratar de ser más que “el chico reality” me desviví años de ocho a.m a doce de la noche tratando de “ser alguien” para quienes nunca lo valorarán de verdad”, indicó.

“Tuvimos que cambiar a los niños de colegio, pero en el colegio nuevo nos dieron una beca que realmente llegó del cielo, o de personas increíbles que nos ayudaron, y no, no me llené de millones en la indemnización, porque me pagaron la mitad de lo que debiese haber recibido, acogiéndose al límite legal, ese límite que nunca vieron en mi trabajo 24/7″, aclaró sobre su despedido de Canal 13.

“Han sido duros, cómo que sientes que volviste a cero en el juego de la vida, con todo lo que significa, y sí, a veces pienso que no sé cómo saldré, pero lo haré, porque a pesar que todos creen perdí lo más relevante, no los perdí a ustedes y eso es oro, pero en toneladas”, concluyó.