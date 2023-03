Le exige “disculpas públicas”: Madre de los niños que Gonzalo de la Carrera pidió sacar de la cámara no se quedó callada

El diputado Gonzalo de la Carrera se llenó de críticas luego que pidiera sacar de la sala de la Cámara Baja a dos niños que acompañaban a su padre, el diputado Tomás de Rementería (PS).

De la Carrera dijo que, si bien entendía la necesidad del padre, no deberían permitir la presencia de los niños, tal como han negado la entrada a autoridades, por ejemplo. Sin embargo, sus palabras se viralizaron tan rápido que llegaron hasta la madre de los pequeños y ella le respondió.

No se quedó callada

Cote Escobar, nombre de la madre aludida, quiso enviarle un mensaje al honorable a través de su Twitter personal y le exigió disculpas públicas.

“Soy la madre de los pequeños que se encontraban en el hemiciclo. Creo que lo que hace el diputado De La Carrera me ofende directamente, ya que, por razones laborales, me encuentro lejos y a esta hora no hay sala cuna ni colegio. El padre tuvo la posibilidad de llevarlos a su trabajo”, manifestó tal como consigna La Cuarta.

Agregó que, “en miras de una nueva conmemoración del 8 de marzo, creo imprudente su comentario, y merecemos, como padres en cocrianza, unas disculpas públicas”.

[ LEE TAMBIÉN: “Debiéramos respetar...”: Gonzalo de la Carrera pidió sacar a una guagua que se encontraba en la cámara ]